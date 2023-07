אלוף נולד: קרלוס אלקראס זכה בטורניר ווימבלדון בפעם הראשונה בקריירה

גמר שייכנס להיסטוריה. קרלוס אלקראס, המדורג 1 בעולם, זכה הערב (ראשון) לראשונה בקריירה בטורניר ווימבלדון, לאחר שניצח בגמר הענקים את נובאק ג'וקוביץ' 2:3 (6:1, 6:7 (6), 1:6, 6:3, 4:6) במשחק הפכפך עם רמת טניס אדירה.

אלקראס (20) שכבר הספיק להפוך למדורג 1 הצעיר בהיסטוריה ולזכות אשתקד באליפות ארצות הברית, רצה לרשום בווימבלדון ניצחון על מלך המשטח שיציב אותו סופית ברשימה של הגדולים. הספרדי הפך לחמישי בלבד אי פעם שזוכה ביותר מגרנד סלאם אחר לפני גיל 21.

ג'וקוביץ' רצה להגדיל את הפער בטבלת כל הזמנים עם גרנד סלאם 24, אחרי שזכה בטורניר 4 שנים ברציפות. הסרבי גם רוצה להוסיף זכייה במייג'ור שלישי השנה אחרי אליפות אוסטרליה ורולאן גארוס ולשמור על חלום ארבע הזכיות בחיים. השניים כבר נפגשו לאחרונה בחצי גמר רולאן גארוס, אך אחרי שתי מערכות תחרותיות ומלהיבות, אלקראס נפגע והמדורג 2 ניצל זאת כדי לשייט לניצחון שהותיר טעם חמוץ.

מערכה ראשונה

ג'וקוביץ' לא היה מדויק וסידר לאלקראס אפשרות שבירה מהירה, אבל תיקן עם עלייה טובה לרשת ושמר על המשחקון. הסרבי סיפק חבטות החזרה מצוינות ועלה ל-0:40 על ההגשות של אלקראס, ובניסיון השלישי גם שבר ל-0:2. ג'וקוביץ' שמר על ההגשות שלו בנחישות, בעוד אלקראס המשיך לחלק מתנות עם שגיאות ונקודות קלות מדי. הוא חזר מפיגור 40:15, אבל חבט לרשת באפשרות השבירה השלישית של נולה, שעלה ל-0:4.

ג'וקוביץ' המשיך להציג טניס נהדר והגיע כמעט לכל כדור, אך במשחקון השישי סיפק אלקראס חבטת העברה נפלאה ועלה על הלוח כשצימק ל-5:1, אבל זה לא מנע מג'וקוביץ' לחתום את המערכה עם משחקון חלק ו-1:6.

מערכה שנייה

אלקראס נראה משוחרר יותר בפתיחת המערכה השנייה, ובעיקר מדויק יותר. הוא שמר בקלות על משחקון ההגשה והוביל 0:30 על ההגשות של האלוף המכהן. ג'וקוביץ' הפך ל-30:40, אבל טעה פעמיים ליד הרשת וסידר שתי אפשרויות שבירה לספרדי, שאת השנייה ידע לנצל ולעלות ל-0:2.

ג'וקוביץ' הגיב מיד עם שבירה משלו והרגיע את ההתלהבות של אלקראס, אך המשיך להגיש באחוזים לא טובים וסידר ליריבו עוד אפשרות לשבור, ממנה ניצל אחרי הראלי הארוך במשחק (29 חבטות) והשווה ל-2:2. במצב של 40:40 הריע ג'וקוביץ' לאלקראס אחרי נקודה נהדרת ליד הרשת, והספרדי עלה ל-2:3.

אחוזי ההגשה של הסרבי המשיכו להיות נמוכים משמעותית מהמערכה הראשונה, אך הוא בכל זאת ניצל והשווה ל-3:3. המשחק המאוזן נמשך, כשהספרדי גם סיפק שני אייסים ראשונים בדרך ל-4:5 ולהפעלת לחץ על ההגשה של ג'וקוביץ', ששוב עמד בזה בקושי רב לאחר פספוס דרופ-שוט של יריבו ועוד נקודה קסומה ליד הרשת. הסטטוס-קוו נשמר עד לשובר השוויון, בו הסרבי כבר הוביל 0:3, אך אלקראס חזר ל-3:3.

ג'וקוביץ' חזר ליתרון וגם השיג נקודת מערכה, אך שגה בצורה לא אופיינית ליד הרשת והוסיף עוד טעות שהעניקה נקודת מערכה לאלקראס, אותה ניצל מיד עם החזרה נהדרת. 6:8 בטיי-ברייק לאלקראס, 1:1 במערכות ורצף 13 הניצחונות של ג'וקוביץ' בשוברי-שוויון הגיע לסיומו.

