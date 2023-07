אשלי פלאמפטרי מצאה את השורשים שלה בנבחרת ניגריה: "הזהות הניגרית היא חלק ממני"

נבחרות רבות מחפשות חיזוקים שונים ברחבי העולם במטרה להעמיד את הנבחרת הכי טובה למונדיאל. פעמים רבות בהתאחדות המקומית מחפשים שחקנים ושחקניות עם שורשים מקומיים, שנולדו להורים מאותה המדינה. ניתן לראות אין ספור דוגמאות לכך ברחבי הכדורגל העולמי.

ההחלטה של התאחדות הכדורגל של ניגריה להזמין את השחקנית אשלי פלאמפטרי להצטרף לנבחרת הבוגרת, כמובן אינה שונה מזימונו של קפטן נבחרת הגברים, וויליאם טרוסט-אקונג, שנולד וגדל בהולנד.

פלאמפטרי בת ה-25, נולדה בעיר לסטר שבאנגליה. היא החלה לשחק כדורגל בגיל 4 וכבר בגיל 8 הצטרפה למחלקת הילדות של לסטר סיטי. בגיל 14 היא זומנה לנבחרות הנערות של אנגליה וכדי להתקדם היא עברה לקבוצת הנערות של ברמינגהאם סיטי שהייתה חלק מהליגה הבכירה.

בסיומו של מסע ארוך עם הופעת בכורה בליגה הבכירה במדי נוטס קאונטי וליגת המכללות, החליטה פלאמפטרי לוותר על ההזדמנות להיבחר בדראפט NWSL וחזרה הביתה, לפרויקט השאפתני של לסטר בליגה השנייה. הבלמית הגבוהה הובילה את קבוצתה לליגה הבכירה והייתה בורג מרכזי בהישרדות שלה בשנתיים האחרונות.

Pure ???????????????????????????? from @ashplumptre ????

Remembering an early strike when #lcfc beat West Ham in February ???? pic.twitter.com/Au4vAQmssT

— LCFC Women (@LCFC_Women) November 13, 2022