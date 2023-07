האלופה האולימפית קנדה וניגריה נפרדו ב-0:0, שוויץ ניצחה 0:2 את הפיליפינים

יום המשחקים השני של מונדיאל הנשים יצא לדרך לפנות בוקר (שישי), כאשר נבחרת קנדה, האלופה האולימפית, סיימה בתיקו ללא שערים מול ניגריה. שוויץ גברה 0:2 על נבחרת הפיליפינים. בהמשך תפגוש ספרד את קוסטה ריקה (10:30).

קנדה – ניגריה (0:0)

התיקו לא שערים הראשון בטורניר הגיע מוקדם מהצפוי. המשחק בין קנדה לניגריה במסגרת בית ב' לא התעלה לרמה גבוהה. קנדה האלופה האולימפית שלטה במרכז המגרש, אך לא הצליחה לתרגם את החזקת הכדור לשערים.

בדקה ה-50 קנדה זוכה לפנדל בהתערבות ה-VAR. כוכבת נבחרת קנדה כריסטין סינקלייר הוכשלה ברחבה על ידי פרנצ'סקה אורדגה. סינקלייר לקחה את הבעיטה, אך השוערת הניגרית צ'יאמקה ננדוזי זינקה נהדר ועוצרת את הבעיטה.

עמוק בתוספת הזמן נבחרת ניגריה נשארת בעשרה שחקנית. דבורה אג׳יבולה אביודון הורחקה בכרטיס אדום, לאחר כניסה מסוכנת באשלי לורנס.

שוויץ – פיליפינים (0:2)

נבחרת הפיליפינים עלתה למשחק הבכורה שלה באליפות העולם. שוויץ שלטה במשחק, אך התקשתה להגיע למצבים מול השער הפיליפיני. בדקה ה-45 נבחרת שוויץ זכתה לפנדל מפוקפק לאחר בדיקת ה-VAR. קומבה סו גלשה לכדור בתוך הרחבה הפליפינית, אך ספגה בעיטה מג׳סיקה קוורט שאיחרה לכדור. רמונה בכמן לקחה את הכדור וכבשה בקלות מהנקודה הלבנה.

