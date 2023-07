"הריקוד האחרון" של מרטה: כוכבת ברזיל תפתח את המונדיאל השישי שלה

נבחרת ברזיל תעלה היום (שני, 14:00) למשחקה הראשון במונדיאל, מול פנמה והכוכבת הכי גדולה של כדורגל הנשים, מרטה, תתחיל את "הריקוד האחרון" שלה על הבמה הגדולה ביותר.

"כן, זה יהיה המונדיאל האחרון שלי", הודיעה מרטה זמן קצר לפני שהנבחרת עלתה על המטוס לטורניר באוסטרליה וניו זילנד. "הגיע הזמן שבו את מבינה שצריך דברים אחרים. אני רק יכולה להיות אסירת תודה על כך שהייתי כל השנים בנבחרת. ההזדמנות להגיע למונדיאל נוסף, השישי שלי, זה רגע בלתי נתפס עבורי".

מרטה וירה דה סילבה (37) הופיעה 174 פעמים במדי נבחרת ברזיל וכבשה 115 שערים. בשיאה בין השנים 2006-2010, היא זכתה בצדק חמש פעמים ברציפות בתואר שחקנית השנה בעולם. באותה התקופה היא הייתה החלוצה המצטיינת בעולם והייתה בלתי ניתנת לעצירה בקבוצות אומאו השוודית, סנטוס הברזילאית, גולד פרייד ולוס אנג'לס סול האמריקאיות.

רשימת ההישגים שלה היא בלתי נגמרת. היא זכתה שבע פעמים באליפות שבדיה, פעמיים באליפות ארה"ב, פעם אחת באליפות ברזיל. היא זכתה פעם אחת בליגת האלופות ופעמיים סיימה במקום השני. היא הובילה את נבחרת ברזיל שלוש זכיות בקופה אמריקה, לשתי זכיות במדליית הכסף האולימפית ופעם אחת לסגנות אליפות העולם. היא זכתה שש פעמים בתואר שחקנית השנה בעולם וארבע פעמים נוספות סיימה במקום השני.

במכתב שפרסמה ב-2017 במגזין הספורט "פליירס טריביון" סיפרה מרטה על הדרך הקשה שעברה בדרך למעמדה הנוכחי כשחקנית כדורגל מקצוענית והכוכבת הגדולה בברזיל. מסע שעיצב אותה לשחקנית כדורגל מדהימה ומנהיגה על המגרש ומחוצה לו.

בגיל 14 עמדה מרטה בתחנת האוטובוס. כאשר האוטובוס סוף סוף הגיע לעיירה הקטנה דיוס ראיחוס בברזיל, אחז בה הפחד והיא התלבטה האם לעלות עליו. הפחדים מהבלתי נודע הציפו אותה, כולם אמרו לה שהיא לא מספיק טובה, שהיא בחיים לא תצליח. לבסוף אגרה מספיק אומץ והחליטה לעלות על האוטובוס לריו דה ז'ניירו ולהתחיל לצמרת העולמית.

מרטה לא הייתה בטוחה מה יקרה כשהיא תגיע לריו. כילדה היא גדלה בבית שאמא בדרך כלל עבדה קשה כדי לפרנס אותה ואת שלושת אחיה ומרטה בילתה את זמנה בלשחק עם הבנים את המשחק האהוב עליה כדורגל. תושבי העיירה לא אהבו את הרעיון המוזר מבחינתם שילדה תיקח חלק בענף 'הגברי'.

הבנים העירו לה הערות פוגעניות והביטו בה במבטים תמוהים ומתנשאים. השכנים הפצירו באימה שתגרום לבתה להפסיק לשחק: "לא נורמלית", "זה מוזר שהילדה משחק כדורגל", "למה את מרשה לה?" הן צעקו לה. אך לאמה תמיד הייתה את אותה התשובה לתת לכל מי שביקר אותה ואת בתה: "תנו לה להיות".

בדיוס ראיחוס היא הייתה משחקת בדרך כלל בקבוצה עם השחקנים הפחות טובים ולמרות זאת היא תמיד הרגישה את הצורך להראות לכולם שלמרות שהיא בת, היא מסוגלת לשחק כדורגל. בכל זאת, לא משנה כמה שערים היא הבקיעה וכמה ניצחונות היא הביאה לקבוצתה. כשכל הבנים היו בחדר ההלבשה, מרטה בתור הבת היחידה נאלצה להתארגן ולהתלבש בחולצה שגדולה עליה ומגיע לה עד הברכיים, בשירותים קטנים שמחוץ לחדרי ההלבשה.

היא הצליחה לשחק בקבוצת הילדים המקומית עד שבאחד הטורנירים, מאמן הקבוצה היריבה הודיע שהקבוצה שלו תפרוש מהטורניר כי יש בת בקבוצה ו"אין פה מקום לבנות". מרטה סולקה בבושת פנים מהטורניר ועשתה את דרכה הביתה בודדה, בעולם שאינו מוכן לקבל אותה. "למה אלוהים נתן לי את הכישרון הזה אם אף אחד לא רוצה שאשחק?", אמרה מרטה, שהרגישה כך באותו הרגע.

מרטה לא ויתרה, היא השתמשה גם ברגע הקשה הזה כעוד מוטיבציה בדרך להגשים את החלום שלה. "תשתמשי בזה כדי להילחם, תלחמי כדי להראות לכולם שהם טועים – לכל מי שחושב שאין מקום לנערות על כר הדשא. תלחמי נגד הדעות הקדומות שלהם, תלחמי נגד חוסר התמיכה שלהם. תלחמי כנגד כל האנשים שאומרים שאת לא מסוגלת, תלחמי בשביל שיקבלו אותך, כי שתינו יודעות שצריך רק בן אדם אחד כדי לשנות את הדברים". כך כתבה מרטה הבוגרת, לעצמה בת ה- 14.

כמה שבועות לאחר הטורניר, התגברה מרטה על הפחדים והחששות ועלתה על האוטובוס לריו. שם היא ישנה על הרצפה של קרוב משפחה בשם מרקוס וחלמה על הרגע שבו לראשונה בחייה תלך להיבחן בקבוצת נערות של ואסקו דה גאמה.

מרטה שהתרגלה להיות הבת היחידה שמשחקת כדורגל בעיירה הקטנה שלה, לא ידעה עד כמה היא טובה בכדורגל או שהיא לא טובה בכלל, משום שלעולם לא ראתה נערות אחרות משחקות כדורגל ובטח לא שיחקה מולן.

כשהייתה מתעוררת בבוקר, היא הייתה מביטה בנעלי הכדורגל החדשות שקנתה ונזכרה בנעלי הכדורגל הקודמות שלה שקיבלה במתנה מסבא נחמד של אחד משחקנים בקבוצת הבנים איתם שיחקה. היא הייתה מכניסה בתוכן ניירי עיתון כדי להצליח להתאים אותן לרגלה הקטנה. בשבילה זה היה עוד רגע קסום ששינה את חייה. כעת הילדה הקטנה במגרש לא הייתה צריכה לשחק יחפה או להשאיל כל פעם נעליים מילדים אחרים.

כשקיבלה את הזמנה לאימון בקבוצת הנערות, היא הגיעה למגרש ונפעמה. לראשונה בחייה היא ראתה חבורת נערות משחקות על מגרש כדורגל. משחקות ואף אחד לא אומר להן שזה אסור או לא מקובל, פשוט משחקות. כשהיא התקרבה לנערות האחרות היא הרגישה מהוססת, היא הייתה נמוכה צעירה ורזה, הנערות האחרות צחקו עליה על איך שהיא נראית ועל המבטא הדרומי שלה.

גם כאן מרטה לא ויתרה, היא הראתה להן למה היא מסוגלת. בתחילת האימון לקחה את הכדור, עברה מספר שחקניות ושחררה פצצה לעבר השער. כל הכעס והתסכול שלה מכל מי שאמר לה שהיא "לא בסדר" או "לא יכולה" השתחרר באותו הרגע. הכדור העיף את השוערת לשער וכמובן שכולם כבר הבינו שמרטה היא הדבר הגדול הבא. מכאן, הדרך שלה להפוך לאחת השחקניות הטובות בעולם הייתה הרבה יותר פשוטה, כי את המאבקים הכי גדולים היא הייתה צריכה בעיקר לעבור עם עצמה.

בעשור האחרון ראתה מרטה את נבחרת ברזיל נחלשת ומאבדת מכוחה. במונדיאל 2019, ברזיל הודחה מוקדם מהצפוי, כבר בשמינית הגמר. בסיום המשחק פנתה מרטה למיליוני הילדות שצפו בה בטלוויזיה בברזיל, במסר חד ואישי. "תעבדו קשה, תבכו הרבה בהתחלה, תשמחו אחר כך. אנחנו לא תמיד נהיה פה, עכשיו זה הזמן שלכן. כדורגל הנשים בברזיל צריך אתכן כדי להמשיך להתקיים".

