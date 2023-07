ניצחון היסטורי לפיליפינים, קולומביה הרשימה ונורבגיה ממשיכה להסתבך

המחזור השני של שלב הבתים במונדיאל הנשים נפתח הבוקר (שלישי). לפני כן, קולומביה התוססת פתחה את הופעתה עם ניצחון מרשים 0:2 על קוריאה הדרומית. במסגרת בית א', הפיליפינים השיגה ניצחון היסטורי על ניו זילנד, שוויץ ונורבגיה נפרדו ב-0:0, שמסבך את הנבחרת הסקנדינבית.

המחזור השני יימשך מחר עם מפגש בין יפן וקוסטה ריקה (8:00), ספרד תנסה להמשיך את היכולת המרשימה ותפגוש את זמביה (10:30). קנדה תרצה להתאושש מהפתיחה המהוססת, מול נבחרת אירלנד (15:00).

בדקה ה-30 התקפה של נבחרת קולומביה, בסיומה של ההתקפה הכדור הגיע למנואלה ואנגאס שבעטה מתוך הרחבה, הכדור פגע בידה של סאו-יאון שים ונשרק פנדל לזכות קולומביה. קטלינה אוסמה ניגשה לבעוט את הפנדל וקבעה יתרון מוצדק לזכות קולומביה. בדקה ה-39 לינדה קייסדו היהלום בת ה-18 של ריאל מדריד, פרצה באגף שמאל ובעטה מחוץ לרחבה, השוערת הקוריאנית הדפה לתוך לשערה.

בדקה ה-78 קייסי פייר מקוריאה הדרומית נכנסה למשחק ובכך עשתה היסטוריה והפכה לשחקנית הצעירה אי פעם במונדיאל נשים או גברים. כאשר היא בת 16 ו-26 ימים. פייר האמריקאית, היא השחקנית הדרום קוריאנית הראשונה שלא נולדה במדינה.

ניצחון היה מעלה את אחת משתי המארחות לשמינית הגמר, אך האורחת גנבה את ההצגה עם ניצחון היסטורי. סרינה בולדן כבשה בדקה ה-24 את השער היחיד בהתמודדות, וזהו היה השער הראשון בהיסטוריה של הפיליפינים במונדיאל (נשים או גברים) אחרי שבמשחקה הראשון נכנעה 2:0 לשוויץ.

