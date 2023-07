שוערת אוסטרליה מקנזי ארנולד נעזרת כבר שנה במכשיר שמיעה: "פתאום אני מצליחה לתקשר טוב יותר"

נבחרת אוסטרליה ניצחה את משחקה הראשון במונדיאל הביתי משער של סטפני קטלי, אך מי שמנעה מהתקפת אירלנד להשוות הייתה מקנזי ארנולד השוערת של קבוצת ווסטהאם מהליגה האנגלית. השוערת הפכה בשנה האחרונה לשחקנית הרכב בנבחרת "המטילדות" ולאחת השחקניות האהובות במונדיאל הנוכחי, לאחר שחשפה את סיפרה האישי.

ארנולד התמודדה כל חייה עם בעיות שמיעה. זה לא מנע ממנה להפוך לשחקנית נבחרת אוסטרליה וקבוצת ווסטהאם האנגלית. במשך הרבה שנים היא התביישה בבעיות השמיעה שלה. "אני לא מאמינה שחייתי כך במשך 28 שנה", סיפרה בראיון ל-keepup. "אם אנחנו בחדר האוכל, יש הרבה רעשי רקע וכולם מדברים. הייתי פשוט נסגרת ונעלמת".

אחיה, שמתמודד בעצמו עם בעיות שמיעה, הצליח רק השנה לשכנע אותה לעשות בדיקת שמיעה ולהתחיל ללכת עם מכשיר שמיעה. ארנולד מספרת על כך שהחיים שלה השתנו מקצה לקצה. "זה הבדל בלתי נתפס, כמו יום ולילה".

קשיי השמיעה הובילו אותה לחרדות חוזרות, היא מספרת שעלתה למרגש עם פחד לעשות טעויות ומחשבות על מה חברותיה לקבוצה או מאמניה יחשבו עליה. כשעשתה את הטעות הכי קטנה היא לא הצליחה לשחרר את המחשבות במהלך כל המשחק ואחריו.

במהלך השנה היא פרסמה סרטון בחשבון האינסטגרם שלה ופנתה ל-44 אלף העוקבים שלה. ארנולד סיפרה על בדיקת השמיעה שעברה וההתאמה האישית שקיבלה. "האנשים הקרובים אליי יודעים כמה זמן נמנעתי מהיום הזה, אבל הנה הצצה קטנה ליום שמשנה לי את החיים", כתבה ארנולד. "אספתי את מכשירי השמיעה שלי ולמרות שזה משהו שאצטרך להתרגל אליו, לא יכולתי להיות יותר אסירת תודה על ההתאמה הקטנה הזו".

ארנולנד זכתה לתמיכה אדירה מצד שחקניות הנבחרת, שחקניות ווסטהאם ושחקניות כדורגל נוספת ששיחקה איתן או מולן במהלך הקריירה. תמיכה שנתנה לה לגיטימציה לפרסם את בעיות השמיעה שלה ולהעניק את הביטחון לאנשים צעירים נוספים באוסטרליה ללכת להיבדק.

בעקבות השיפור בשמיעה היא הצליחה לתקשר יותר עם הסביבה שלה במצבים שפעם אתגרו אותה. הביטחון העצמי שלה עלה ובעקבותיו היא נתנה עונת שיא במדי ווסטהאם. "הייתי אומרת לעצמי מה עשיתי? עכשיו כל החלקים פתאום התחברו למקומם, זה מה שהייתי אמורה לעשות בערך ב-15 השנים האחרונות", אמרה ל-keepup.

ארנולד, שמבינה את ההשפעה שיש לה בתור ספורטאית בכירה ומוכרת, החליטה לשתף את התהליך שעברה במדיה החברתית ובראיונות לעיתונות האוסטרלית, בתקווה שהסיפור שלה ייתן את הביטחון לילדות, נערות ונשים אחרות.

???? "It's always been my own belief I needed." @MaccaArnold1 shares the ups and downs of her rise to become the Matildas' current starting goalkeeper. #Matildas #FIFAWWC #TilitsDone @westhamwomen pic.twitter.com/e4HCyXmFLQ

— CommBank Matildas (@TheMatildas) July 26, 2023