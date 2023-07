הזמרת האירית שינייד או'קונור הלכה לעולמה בגיל 56. כך דיווחו הערב (רביעי) כלי תקשורת באירלנד. או'קונור, נולדה בדבלין בשנת 1966. הוריה התגרשו כשהייתה בת שמונה, ובגיל 15 הועברה לבית מחסה. אימה נהרגה בתאונת דרכים כשהייתה בת 18. בשנת 1988 שחררה את אלבומה הראשון The Lion & the Cobra, שעל אף הביקורות החיוביות לא זכה להצלחה מסחרית.

בקריירה שהחלה בשנת 1986, הוציאה או'קונור עשרה אלבומים והייתה ידועה בדעותיה הכנות על המסע הרוחני שעברה, הטראומות הנפשיות שלה והשקפותיה הפוליטיות.

להצלחתה הבינלאומית זכתה הודות לאלבומה השני I Do Not Want What I Haven't Got ששוחרר ב-1990, וכלל גרסת כיסוי מצליחה ללהיט Nothing Compares 2 U של פרינס. האלבום, שמכר יותר משבעה מיליון עותקים, היה מועמד לארבעה פרסי גראמי ולבסוף זכה בפרס הגראמי לאלבום האלטרנטיבי הטוב ביותר. עם זאת, סירבה או'קונור לקבל את הפרס.

בשנת 1999 עלתה לכותרות כשהוסמכה לכמורה על ידי הכנסייה הטרידנטינית הלטינית, שאינה מוכרת על ידי הכנסייה הקתולית. בשנת 2017 שינתה את שמה למגדה דוויט ושנה לאחר מכן התאסלמה ושינתה את שמה שוב לשוהאדה סאדאקאט.

בחודש ינואר האחרון הודיעה הזמרת בסדרת ציוצים כי אושפזה בבית חולים, ימים ספורים אחרי שבנה שיין, הלך לעולמו בגיל 17. היא כתבה: "אני אבודה בלי הבן שלי ואני שונאת את עצמי. בית החולים יעזור מעט".