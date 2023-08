פיפ"א פתחה בחקירה נגד מאמן נבחרת הנשים של זמביה בטענה שפגע מינית בשחקניות

בהתאחדות הכדורגל העולמית פיפ"א הודיעו היום (שישי) שפתחו בחקירה נגד מאמנה של זמביה, ברוס מוואפה, בטענה להתנהגות מינית בלתי הולמת. לפי הפרסום ב'גארדיאן' מספר שחקניות ראו את המאמן נוגע בחזה של אחת השחקניות באימון לפני המשחק האחרון מול קוסטה ריקה.

פיפ"א אישרה שקיבלה תלונה רשמית אשר הוגשה כנגד המאמן, שכבר היה תחת חקירה בשנה האחרונה, לאחר שהואשם בכך שאילץ, לכאורה, שחקניות מהנבחרת לקיים איתו יחסי מין.

FIFA is investigating a misconduct complaint in relation to the Zambia women's national soccer team during the World Cup. The Guardian reported that coach Bruce Mwape has been accused of rubbing his hands over the chest of one of his players https://t.co/pVYDF44Fv5 pic.twitter.com/4D5bWsMfSA

— Reuters (@Reuters) August 4, 2023