הניצחון של מישל אלוזי: שחקנית ההגנה של נבחרת ניגריה היא חוקרת סרטן מוערכת

בסיום הניצחון של נבחרת ניגריה על המארחת אוסטרליה בשלב הבתים של מונדיאל הנשים, מישל אלוזי המגינה השמאלית של ניגריה, הייתה בשיא האופוריה, כמו כל חברותיה לנבחרת. במהלך חגיגות הניצחון הועלה סרטון בו היא אומרת: "אני אוהבת את החלק האפריקאי שלי, אני אוהבת את החלק הניגרי. אנחנו כל כך נרגשות, יש לנו עוד משחק אחד לסיום, אבל תמשיכו לא לספור אותנו עדיין".

ניגריה, שעלתה לשלב שמינית הגמר בו תפגוש מחר (שני, 10:30) את אנגליה, היא ללא ספק אחת הפתעות הנעימות של הטורניר. לאלוזי יש חלק גדול בהגנה האיכותית ובתמיכה בהתקפה. זה ללא ספק רגע השיא שלה כשחקנית כדורגל, אך לצד קריירה ענפה, אלוזי מטפחת את הקריירה היותר מרכזית שלה כחוקרת מחלת הסרטן.

