אוסטרליה ניצחה את צרפת בפנדלים ועלתה לחצי הגמר, שם תפגוש את אנגליה שניצחה את קולומביה

נבחרת אוסטרליה עלתה היום (שבת) לחצי גמר מונדיאל הנשים. אחת משתי מארחות הטורניר, ניצחה את צרפת בפנדלים (6:7) אחרי 120 דקות ללא שער. עבור אוסטרליה זו העפלה ראשונה ל-4 הגדולות במונדיאל הנשים.

אלופת אירופה אנגליה ניצחה 1:2 את קולומביה, אחת הנבחרות המרשימות והאהודות בטורניר, ועלתה בפעם השלישית ברציפות לחצי גמר המונדיאל. לייסי סנטוס הבקיעה לקולומביה (44'), לורן המפ השוותה (45+6') ואסיה רוסו הפכה בדקה ה-63.

49 אלף צופים דחפו את המארחת באצטדיון לאנג פארק בבריזביין. שתי הקבוצות נהנו ממספר הזדמנויות לנצח את המשחק, אך במקביל שיחקו מאוד טקטית וזהיר כדי לא לתת לקבוצה השנייה לכבוש. בדקה ה-41 מרי פאולר זכתה לקבל את הכדור מול שער ריק, אך הבעיטה שלה נהדפה מקו השער ע"י אליסה דה אלמיידה שהגיעה לכדור משום מקום. המשחק הלך להארכה.

בדקה ה-100 צרפת הייתה בטוחה לכמה שניות שהיא עלתה ליתרון במשחק. אלאנה קנדי נגחה לשערה את הכדור הקרן הצרפתי, אך השער נפסל בעקבות דחיפה של קטלין פורד ע"י הבלמית הצרפתית וונדי רנאר, במהלך המאבק על ההגעה לכדור הקרן.

בדקה ה-113 סלמה באשה נופלת ברחבה האוסטרלית, לאחר היתקלות רגליים וה-VAR מחליט לא להתערב בהחלטת השופטת לא לשרוק לפנדל. לקראת בעיטות ההכרעה מחליף המאמן הנרי רנאר את השוערת שלו פאולין פיירו מאנין מוחלפת ע"י סולן דוראן.

כבר בבעיטת הפנדל הראשונה מקנזי ארנולדזינקה לפינה הנכונה ועצרה את הבעיטה של סלמה באשה. מהצד השני קטלין פורד כבשה את הפנדל הראשון לזכות אוסטרליה. קדידיאטו דיאני לא נלחצה והשוותה את התוצאה. סולן דוראן עצרה את הבעיטה של סטפני קאטלי. וונדי רנאר, סאם קר ואז'ני לה סומר עשו את העבודה. גם מרי פאולר בת ה-20 כבשה.

שוערת אוסטרליה מקנזי ארנולנד עצרה את הבעיטה של אווה פירסט, אך בעטה את הפנדל המכריע לקורה. גרייס גיורו כבשה לזכות צרפת, קטרינה גורי השוותה. סקינה קרחאווי עם בעיטה למשקוף ופנימה וטאמקה באט כבשה גם. מאילה לקראר ואלי קרפנטר המשיכו להבקיע.

הדרמה המשיכה עם עצירה של מקנזי ארנולנד לבעיטה של קנזי דאלי. הבעיטה נשרקה מחדש לאחר שב-VAR ראו את ארנולד יוצאת מקו השער לפני הבעיטה. בבעיטה החוזרת השוערת אוסטרלית עצרה פעם נוספת. קלייר האנט לא ניצחה את ההזדמנות וגם הבעיטה שלה נעצרה. ויקי באשו בעטה לקורה וקורטני ויין בבעיטה מדויקת לפינה העלתה את אוסטרליה לראשונה לחצי הגמר.

Hang it in the Louvre ????️#Matildas #FIFAWWC #TilitsDone pic.twitter.com/5nZAavnILD

— CommBank Matildas (@TheMatildas) August 12, 2023