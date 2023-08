הגיבורה של שבדיה: זסירה מושוביץ' מוכיחה שהיא אחת השוערות הטובות בעולם

זסירה מושוביץ' הוכיחה במהלך המונדיאל שהיא אחת השוערות הטובות בעולם. השבדית בעלת השורשים הבוסנים עצרה 11 בעיטות למסגרת של נבחרת ארה"ב והייתה הגיבורה הגדולה של הנבחרת שלה בהדחה ההיסטורית של אלופות העולם לראשונה אי פעם בשמינית גמר המונדיאל. מושוביץ' הרשימה גם מול יפן ברבע הגמר ותעמוד מחר (שלישי, 11:00) בין הקורות בחצי הגמר מול ספרד, בתקווה להוביל את שבדיה לזכייה ההיסטורית באליפות העולם.

בעקבות הופעתה מול ארה"ב, נבחרה מושוביץ' לשחקנית המצטיינת במשחק וקבלה חשיפה אדירה בתקשורת העולמית. למרות זאת, היא עדיין ספגה מבוכה לא נעימה וחוסר הערכה כאשר במסיבת העיתונאים שאל אותה אחד העיתונאים האם היא מכירה את זלאטן איברהימוביץ', כוכב העבר של נבחרת הגברים. השוערת הזועמת לא אהבה את השאלה וענתה בכעס "כולם בשבדיה מכירים את זלאטן".

Round of 16 USWNT vs Sweden player of the match Zećira Mušović who is of Bosnian origin is asked “do you know Zlatan” in the post-match press conference.

Her reaction is, well, something.

???? TNM on YouTube. pic.twitter.com/9FPeRtaP20

