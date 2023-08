עם ארבעה ספורטאים ישראלים: אליפות העולם באתלטיקה תצא לדרך בבודפשט

אליפות העולם באתלטיקה תצא לדרך מחר (שבת) בבודפשט הונגריה ותימשך 9 ימים. את ישראל ייצגו ארבעה ספורטאים: לונה צ'מטאי-סלפטר (מרתון נשים), מארו טפרי ואיימרו עלמיה (מרתון גברים) ובלסינג אפריפה (200 מטר).

אפריפה, בן ה-19, אלוף אירופה עד גיל 23 ואלוף העולם עד גיל 20 בריצה ל-200 מטר, יגיע לבודפשט אחרי מחנה אימונים בצרפת. מבחינת השיאן הישראלי ב-100 וב-200 מטר מדובר באליפות עולם ראשונה לבוגרים. שיאו של אפריפה הוא 19.96 שניות, אותו קבע בגמר אליפםות העולם עד גיל 20 ב-2022.

"אני מאוד מתרגש לקראת אליפות העולם" סיפר אפריפה לפני יצאתו לאליפות. "אני מגיע בכושר טוב, אליפות אירופה עד גיל 23 נתנה לי הרבה ביטחון אבל אני יודע שאליפות עולם זה סיפור אחר לגמרי. אני רוצה לייצג את המדינה בכבוד, לרוץ הכי מהר שאפשר ולעשות את הכי טוב שלי".

צ'מטאי-סלפטר, נחשבת לאחת מהמרתוניסטיות הטובות בעולם זכתה במדליית הארד בריצת מרתון באליפות העולם באורגון, ארה"ב בקיץ הקודם. טפרי, סגן אלוף אירופה בריצת מרתון ממינכן 2022 ושותף למדליית הזהב הקבוצתית במרתון באותה אליפות, ועלמיה, יגיעו לבירת הונגריה לאחר 40 יום של מחנה אימונים בתנאי גובה באיטליה.

גשאו איילה, שיאן ישראל במרתון, שקבע את הקריטריון ואמור היה להתחרות באליפות, נאלץ לבטל את השתתפותו בשל פציעה בשריר הארבע ראשי. גירמה אמרה, שקבע גם הוא את הקריטריון והיה אמור להיות חלק מנבחרת הגברים במרתון, לא ייקח חלק בשל סיבות אישיות.

Noah Lyles has BIG goals for the world championships! pic.twitter.com/Co5EsSgQm3

— NBC Olympics & Paralympics (@NBCOlympics) August 10, 2023