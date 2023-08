עשרות מורי תיכונים הפגינו מול משרד החינוך: "האוצר מרסק את השכר והתנאים, את התוצאה רואים בשטח"

open more

עשרות מורים הפגינו הבוקר (חמישי) מול בניין משרד החינוך בתל אביב בתמיכה במאבק ארגון המורים להעלאת שכר המורים בתיכונים. על השלטים שהניפו המורים נכתב "כל מורה צריך שר חינוך שיאמין בו", "עבודת קודש אבל השכר עונש", "האוצר מייבש את מערכת החינוך", "קיש קיש קריא", ו"לא מתקפלים כמו אוריגמי".

ההפגנה אורגנה על ידי מורים באופן ספונטני ולא על ידי ארגוןה המורים. "מה שהביא אותנו ליזום את ההפגנה זה הרצון שלנו להביע תמיכה במאבק ארגון המורים וברן ארז", אומר ל'דבר' רענן נוימרק, מורה בתיכון ברחובות, 30 שנה במקצוע, "האוצר מרסק באופן עקבי את השכר ותנאי העבודה של המורים. ואת התוצאה רואים בשטח. חסרים מורים במערכת החינוך. האוצר כל כך הצליח במשימה שמורים נוטשים את המערכת, ואחרים לא מגיעים. זה מורגש בחדרי המורים."

לדברי נוימרק, "אני רכז מקצועות היסטוריה ואזרחות והשנה אנחנו לא פותחים בשכבה י' הוראת אזרחות, פשוט כי אין מי שילמד. שנה שעברה לא פתחנו בשכבת י' היסטוריה כי לא היה מי שילמד. המספרים הנמוכים של המורים החסרים שמשרד החינוך נותן מנותקים מהמציאות."

ניסים לוי, מורה באורט הנרי רונסון אשקלון, 10 שנים במקצוע: "למשרד החינוך אני אומר שהשכר הוא רק הרובד העליון של הדברים. המצוקה של מערכת החינוך היא מורכבת יותר ויש לה עוד רבדים עמוקים. אבל השכר הוא כן דבר שצריך להביא לתוך המערכת את הכוחות הטובים והאיכותיים.

לוי מוסיף: "אי אפשר לפזר סיסמאות על חשיבות החינוך, הזורע חיטים וכו', ובסוף להשאיר את השכר נמוך כל כך ואת המערכת מורעבת. צריך באמת לחשוב לשנים, להשקיע במערכת הזו, כדי שאנשים לא יברחו מהמערכת. לבנות בתי ספר, להקטין את מספר התלמידים בכיתה, לשפר את המורים ולהרים את המקצוע הזה מעלה."

שרית שטרצר, מורה בתיכון בן גוריון בנס ציונה, 28 שנים במקצוע, התייחסה לנסיונות האוצר לעודד שבירת שביתה בקרב המורים: "המורים לא הולכים להתקפל. אני לא מאמינה שיהיו מורים רבים שיסכימו לשבור שביתה. יש לנו סולידריות ומשמעת ארגונית. יש מספיק גורמים שמנסים לפרק את מערכת החינוך ואת ארגון המורים מבחוץ, אבל מבפנים אנחנו חזקים ולא ניתן לכך יד.

"גם לנו כמורים יש לפעמים ביקורת על ארגון המורים, אבל זה הארגון היחיד שמייצג אותנו. קמים עכשיו כל מיני דוברים מטעם עצמם שמתיימרים לייצג אותנו, אבל אין להם מנדט. היחידים שמייצגים אותנו הם ארגון המורים ששומר ונלחם על זכויותינו. בלעדיהם נישאר חשופים בצריח, ואם זה המצב כיום אני לא רוצה לדמיין מה היה קורה בלעדיהם.

גל לוסטיג, מורה בתיכון החברתי של רשת דרור בתי חינוך בקרית אתא, הגיע להפגנה עם שלט "חוזה אישי you shall not pass". לדבריו, "אתמול נתקלתי בפוסט של אברהם תומר מפורום קהלת שטוען שרן ארז פוגע במורים כי הוא מכריח אותם להשאר בעבודה שלא טוב בה. גזלייטינג שאין כדוגמתו. אנחנו במאבק לא רק על שכר, אלא על הלגיטימיות להתארגן בארגון עובדים, על זכות השביתה, על זכויות עובדים ונגד ההפרטה הזוחלת של מערכת החינוך כדי שיהיה פה חינוך ציבורי איכותי ושוויוני לכולם."

6 עצורים במחאה בלשכת שר החינוך

בהפגנה נוספת שנערכה הבוקר חסמו פעילי מחאת הסטודנטים ומחאת האקדמיה והחינוך את לשכת שר ומנכ"ל משרד החינוך בירושלים. הסטודנטים קשרו את עצמם לדלתות בתוך הלשכה, במחאה על "אוזלת היד של משרד החינוך, היעדר תקצוב, והחדרת מסרים אנטי-דמוקרטיים למערכת החינוך". במקביל התקיימה הפגנה מול בניין המשרד. כוחות משטרה הוזעקו למקום, והשוטרים בסיוע לוחמי האש החלו בשחרור כבילתם העצמית ופינוי המפגינים מהמתחם. המשטרה עצרה 6 חשודים תושבי ירושלים ופתח תקווה בשנות העשרים לחייהם, והם הועברו לחקירה בתחנת המשטרה לב הבירה.

בהודעת המפגינים נאמר ש"כשמערכת החינוך במשבר ועל סף שביתה עקב שנים ארוכות של הזנחה פושעת, קיש נותן לגזען אבי מעוז להחדיר לתוכה מסרים אנטי דמוקרטיים וגזעניים. משרד החינוך הופך למשרד לחינוך מחדש של ילדי ישראל, הכל בחסות ובשירות ההפיכה. קיש נגד המורים, נגד התלמידים, ונגד המרצים. שנת לימודים חדשה מתחילה, אבל את השיעור הכי חשוב בדמוקרטיה כבר למדנו".