אוהד סולק ממשחק באליפות ארה"ב הפתוחה בטניס: "אמר את המשפט הכי מפורסם של היטלר"

אוהד סולק ממשחק טניס באליפות ארה"ב הפתוחה לפנות בוקר (שלישי), לאחר שהשחקן הגרמני אלכסנדר זברב התלונן שאוהד השתמש בקריאה מהמשטר הנאצי של אדולף היטלר.

זברב, המדורג מספר 12 בעולם, הגיש ב-2:2 במערכה הרביעית במשחקו מול מספר 6 יאניק סינר כשלפתע ניגש לשופט ג'יימס קוטהונג והצביע לעבר האוהד, שישב מאחוריו. "הוא הרגע אמר את המשפט הכי מפורסם של היטלר שיש בעולם הזה", אמר זברב לשופט המשחק. "זה לא מקובל".

Video of Zverev telling the umpire that a fan just yelled “the most famous Hitler phrase” in his match against Jannik Sinner.

The last thing you’d think to hear in the middle of a tennis match.

