בסוף השבוע האחרון קורטני דוולטר, 38, ניצחה את מרוץ ההרים היוקרתי בעולם, ה- UTMB, שמתקיים ברכס המון בלאן, על גבול צרפת – איטליה. זה היה הניצחון השלישי שלה במרוץ המתיש, שנמשך לאורך 170 ק"מ וכולל יותר מ- 10,000 טיפוס מצטבר. הניצחון הזה חתם חודשיים יוצאי דופן, אפילו בסטנדרטים של רצת המרחקים הארוכים הטובה בעולם כיום.

קורטני דוולטר נולדה בהופקינס, מינסוטה. כבר בצעירותה אהבה לרוץ והתחרתה במסלול ובריצות קרוס קאנטרי. לא היו לה הישגים יוצאי דופן והיא אפילו לא חלמה על קריירה של רצה מקצוענית. כשסיימה אוניברסיטה היא התחילה קריירה כמורה למדעים בבית ספר יסודי ובתיכון. בתקופה של מצב רוח לא יציב היא החליטה להחזיר אהבה ישנה שלה ולחזור לרוץ. היא בטח לא תיארה לעצמה את האופן שבו החזרה שלה לריצה תשנה את חייה.

ב-2016 קהילת רצי השטח הבינלאומית שמה עין על הרצה האמריקאית, שהתחילה לשבור שיאים. בהתחלה אלה היו מרוצים קטנים, מקומיים ופחות מוכרים, אבל ב-2018 היא פשוט השתלטה על הענף. דוולטר ניצחה 9 מ-12 התחרויות, שבהן השתתפה, כשהשיא הגיע עם ניצחון באחד ממרוצי השטח החשובים בארה"ב, הווסטרן סטייט 100 מייל. בסיום אותה שנה הוענק לה פרס "רצת האולטרה של 2018" על ידי מגזין האולטרה הבינלאומי. מאז דוולטר שוברת את שיא המסלול של כמעט כל מרוץ שבו היא משתתפת, היא הפכה לכוכבת הכי גדולה של הענף כיום והיא עושה את זה בגישה ובסטייל מאוד ייחודים.

מעבר לניצחונות המרשימים יש עוד משהו שמשך הרבה תשומת לב בקרב רצות ורצי השטח. דוולטר רצה עם ברמודת כדורסל ארוכה, שמגיעה לה עד הברכיים. פריט לבוש מאוד לא אופייני לרצי שטח. ההסבר שלה פשוט: זה פשוט נוח והיא אוהבת שהבגדים זזים יחד עם התנועה שלה. ב- 2017 היא הפכה להיות שגרירה של מותג הספורט "סולומון" ועכשיו, אחרי התייעצות איתה, החברה הוציאה קולקציה בהשראתה. עד אז היא פשוט רצה עם מכנסים לריצה לגברים במידה גדולה.

גם התזונה שלה לא בדיוק שגרתית עבור רצה מקצוענית. התפריט שלה מאוד מגוון והיא אוהבת לאכול הרבה ג'אנק פוד כמו סוכריות, נאצ'וס, פיצות ולשתות בירה. לא בדיוק התזונה המומלצת לספורטאי עילית גם אם הספורט שאת עושה שורף את הקלוריות בקלות.

עוד משהו שמבדיל את דוולטר מרצים אחרים היא אסטרטגית המרוץ שלה, או חוסר האסטרטגיה. לרוב הרצים, בטח המקצוענים, יש אסטרטגית ריצה ותכנון איך לרוץ כל מרוץ. הם פותחים מפות ושעונים ויודעים בדיוק באיזה קצב ירוצו בכל שלב כדי לחלק את האנרגיה שלהם בצורה נכונה ויעילה. באופן די מפתיע לדוולטר אין אסטרטגיה. היא מתמקדת בק"מ שבו היא נמצאת ושומרת כל הזמן על אופטימיות וחשיבה חיובית. גם 180 ק"מ של ריצה בממוצע שבועי עוזרים לה לא מעט. באופן כללי נראה שהיא לא לוקחת את עצמה יותר מידי ברצינות: "אני גאה באופן שבו הצוות שלי ואני הצלחנו להוציא לפועל את היכולת שלי בלי להיות יותר מידי רציניים לאורך הדרך". היא אמרה בפודקאסט של ג'ו רוגן.

The UTMB women’s leader Courtney Dauwalter passes through La Floria in 23:07 elapsed. She has 4 kilometers left until she reaches the finish line in Chamonix. Her huge smile is back as the crowds cheer her on. #UTMB pic.twitter.com/w4rlfyWPzG

— iRunFar (@iRunFar) September 2, 2023