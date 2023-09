גילוי מדהים: חרבות שהחביאו יהודים במרד בר כוכבא התגלו במערה בעין גדי

סליק של ארבע חרבות רומיות וראש כידון מלפני כ-1,900 שנה, התגלה בגומחה נסתרת במערה בשמורת הטבע עין גדי. לפי הערכת רשות העתיקות כלי הנשק הוסלקו על ידי מורדים יהודיים שהסתתרו במערות לאחר שנלקחו כשלל מלחמה מהצבא הרומי. לדברי החוקרים: "למצוא חרב אחת כזו זה נדיר, אז ארבע? זה חלום. שפשפנו את העיניים כדי להאמין".

כלי הנשק נתגלו במערה קטנה ונסתרת הממוקמת באזור מצוקי מבודד וקשה לגישה מצפון לעין גדי, בתחום שמורת עין גדי שבניהול רשות הטבע והגנים. כלי הנשק נמצאו במפלס העליון והנסתר של מערה, בתוך סדק צר ועמוק המצוי בין שני נטיפים.

ד"ר איתן קליין, ממנהלי פרויקט סקר מדבר יהודה: "הסלקת החרבות וראש הכידון בתוך סדקים עמוקים במערה מבודדת מצפון לעין גדי, מרמזת כי כלי הנשק נלקחו כשלל מידי חיילים רומיים או משדה הקרב והוסתרו במכוון על ידי מורדים יהודיים לצורך שימוש חוזר".

לדבריו, "סביר שהמורדים לא רצו להיתפס כשכלי הנשק עליהם, במפגש עם השלטונות הרומיים". אנחנו רק בתחילת המחקר של המערה ומכלול כלי הנשק שנתגלה בה, ומטרתנו לנסות ולברר מי היו בעלי החרבות, היכן הן יוצרו ומתי, וכן על ידי מי. ננסה להבין מהו האירוע ההיסטורי שבעקבותיו הוסלקו כלי הנשק במערה, ואם אכן היה זה במהלך מרד בר כוכבא, שהתרחש בשנים 132-135 לספירה."

החרבות השתמרו בצורה מעולה, שלוש מהן נמצאו בעוד להב הברזל שלהן מצוי בתוך נדנים מעץ. בתוך הכוך נמצאו גם חלקי רצועות עור וחפצי מתכת ועץ שהיו שייכים למכלול החרבות. לחרבות ידיות אחיזה מעוצבות, עשויות עץ או מתכת. אורך להב שלוש מהחרבות כ 60-65 ס"מ נתון המאפשר לזהותן כ'ספתות' רומיות (Roman Spatha) וחרב נוספת קצרה יותר, שאורך להבה כ- 45 ס"מ, זוהתה עם טיפוס ה-Ring Pommel Sword.

החרבות הוצאו בזהירות מהסדק והועברו תוך זמן קצר לטיפול ושימור בתנאי בקרה אקלימית במעבדות רשות העתיקות. בבדיקה ראשונית של המכלול, מסתבר כי מדובר בחרבות תקניות אשר היו בשימוש חיילי הצבא שהוצבו בארץ ישראל בתקופה הרומית.

עם גילוי החרבות, הוחלט לקיים במערה חפירה ארכיאולוגית מסודרת מטעם רשות העתיקות בניהול החוקרים אוריה עמיחי, חגי המר, ד"ר איתן קליין ואמיר גנור. המערה נחפרה במלואה, ונתגלו בה ממצאים מהתקופה הכלקוליתית (לפני כ-6,000 שנה) ומהתקופה הרומית (לפני כ-2,000 שנה). למרגלות פתח המערה נמצא מטבע ברונזה מימי מרד בר-כוכבא – אולי רמז לפרק הזמן בו שימשה המערה כסליק.

הבוקר, הוצגו כלי הנשק הנדירים לראשונה. זאת, כחלק מהשקת הספר New Studies in the Archaeology of the Judean Desert: Collected Papers שעוסק בחידושים הארכיאולוגיים שהתגלו בסקר מדבר יהודה.

מנהל היחידה למניעת שוד עתיקות וממנהלי פרויקט סקר מדבר יהודה, אמיר גנור: "מדבר יהודה לא מפסיק להפתיע אותנו. אחרי שש שנות סקר וחפירות, בהן תועדו בשיטתיות מעל 800 מערות לאורך 170 קילומטר של קו מצוק, אנו עדין מגלים במערות אוצרות חדשים. במהלך שנות המבצע, פגשנו – לצערנו, במדבר, בעשרות מערות שנשדדו ונבזזו מאז שנת 1947, אני לא רוצה לחשוב איזה אובדן ידע היסטורי היה עלול להתרחש אילו שודדי עתיקות היו מגיעים גם לממצא המדהים הזה לפני הארכאולוגים. הפעם, בזכות המבצע הממלכתי שרשות העתיקות יזמה וביצעה במדבר, הצלחנו להקדים את שודדי העתיקות, להציל את הממצאים ולאפשר לציבור ולחוקרים מכל רחבי העולם להנות מהתגלית המסעירה."

ד"ר אסף גייער מהחוג לארץ ישראל וארכיאולוגיה באוניברסיטת אריאל: "זו זכות יוצאת דופן לקחת חלק בתגלית שכזו וההתרגשות היא רבה. הכתובת וכלי הנשק מלמדים אותנו פרק חדש על האופן בו השתמשו יהודים במערות מדבר יהודה בתקופות השונות. עושר הממצאים חושף צד נוסף ומסעיר שעבר על הישוב העתיק בנאת עין גדי.

"מדובר בתגלית מצמררת ומרגשת, נגיעה ברגע בזמן", אמר אלי אסקוזידו, מנהל רשות העתיקות. "לא כולם יודעים שבשל תנאי האקלים היבשים, משתמרים במדבר ממצאים שלא שרדו במקומות אחרים בארץ. זוהי קפסולת זמן ייחודית, שבה מתגלים, בין השאר, קטעי מגילה, מטבעות מהמרד היהודי, סנדלי עור, ועכשיו למרבה ההתרגשות, חרבות חדות כתער בתוך נדן, שכאילו הוסלקו היום. סקר מדבר יהודה, שנעשה בשיתוף פעולה חשוב עם משרד מורשת וקמ"ט ארכיאולוגיה במנהל האזרחי, כותב לנו דפים חדשים ומרתקים בספרי ההיסטוריה, ואני גאה על השקת הספר הראשון בסדרה".

מאמר ראשון על החרבות מפורסם בספר New Studies in the Archaeology of the Judean Desert: Collected Papers, שיושק הערב בירושלים. כותבי המאמר: ד"ר איתן קליין מרשות העתיקות, ד"ר אסף גייער מהחוג לארץ ישראל וארכיאולוגיה באוניברסיטת אריאל, אמיר גנור, חגי המר, אוריה עמיחי ושי הלוי מרשות העתיקות, בועז לנגפורד מהמכון למדעי כדור הארץ והמרכז לחקר מערות באוניברסיטה העברית בירושלים וד"ר גיא שטיבל מהחוג לארכיאולוגיה באונ' ת"א.