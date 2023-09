חפצים ששימשו מכשפים לפני 400 שנה אותרו בהרי אילת

open more

מחקר שפרסמו לאחרונה ד"ר איתמר טקסל מרשות העתיקות, ד"ר עוזי אבנר ממו"פ מדבר וים המלח וד"ר ניצן עמיתי-פרייס מהאוניברסיטה העברית בירושלים, מראה שעולי רגל מוסלמים שעשו את דרכם ממצרים למכה שבחצי האי ערב בתחילת התקופה העות'מאנית לפני כ-400 שנה, השתתפו בטקסים מאגיים אצל מכשפים "מקצועיים".

המחקר שהתפרסם בכתב העת Journal of Material Cultures in the Muslim World , ניתח מכלול חפצים שהתגלה בסוף שנות ה-90 באתר ארכיאולוגי בהרי אילת. החוקרים סוברים שחפצים אלה שימשו לטקסים מאגיים לגירוש עין הרע, ריפוי תחלואים ועוד.

החפצים נתגלו על-ידי מוטי שמטוב, תושב אילת, ובעקבות התגלית נוהלה באתר חפירה על ידי עוזי אבנר ואסף הולצר מטעם רשות העתיקות. החפצים, שהתגלו יחד ומתקשרים לטקסים או פולחן, כוללים בעיקר עשרות שברים של רעשני חרס שמרביתם מזכירים כדור פינג-פונג, והם הכילו אבנים קטנות שהשמיעו קול רשרוש בעת נענוע הרעשן.

כמו כן, נמצאו שני חפצים דמויי מזבחות מיניאטוריים אשר שימשו – כנראה, להבערת קטורת, צלמית (פסלון) של אישה או אלה עירומה שידיה מורמות מעלה בתנוחה האופיינית לאלים ולכוהנים, מספר שברים של צלמיות נוספות, וחלוקי אבני קוורץ צבעוניות. בדיקה של הטין ממנו נצרפו חפצי החרס השונים, העלתה שמקור החפצים הוא במצרים. זוהי הפעם הראשונה בה מתגלה כמות כה גדולה של חפצים טקסיים ייחודיים מסוג זה יחדיו, ועוד באתר ארעי, שלא שימש כיישוב קבע.

לדברי רשות העתיקות, החפצים התגלו לצד דרך עולי הרגל (ערבית: דָרבּ אל-חאג') שיצאה מקהיר, חצתה את חצי האי סיני והמשיכה דרך אזור הרי אילת של ימינו אל העיר עקבה וממנה אל חצי האי ערב. הדרך הייתה בשימוש החל מהמאות הראשונות שלאחר עליית האסלאם – במאה ה-7 לסה"נ, ועד לסוף המאה ה-19.

לאורך קטע הדרך שעבר בהרי אילת נתגלו כמה אתרי חניה ומבנים ששירתו את עולי הרגל, ונראה שפרק הזמן העיקרי בהם פעלו האתרים האלה היה בתקופות הממלוכית והעות'מאנית, החל מהמאה ה-13 או ה-14 ואילך.

לדברי מנהל מרחב דרום ברשות העתיקות, ד"ר עומרי ברזילי, "דרך דרב אל-חאג' עוברת בתחומי העיר אילת. הדרך והאתרים שלאורכה, עתידים להפוך לחלק ממסלול ארכאולוגי-תיירותי אזורי וייחודי שמקדם משרד התיירות. רשות העתיקות תפעל לפיתוח והנגשה של הדרך לקהל הרחב והיא מתכננת לקיים פעילויות חינוכיות שינגישו את המורשת של המקום לציבור".

מנהל רשות העתיקות, אלי אסקוזידו: "במסגרת פרויקט 'פרסום חובות חפירות עבר' של רשות העתיקות, מתפרסמות חפירות ארכיאולוגיות ישנות שלא הגיעו בעבר לידי פרסום מדעי. המחקר העכשווי שופך אור על ממצאים וחפירות ארכיאולוגיים שנשכחו זה מכבר ואשר ראוי שיופיעו בספרי המחקר. סיפור דרך דרב אל חאג' הוא דוגמה לחשיבות הפרויקט".