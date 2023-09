ביום ראשון האחרון, מו פארח, אחד הרצים הגדולים בהיסטוריה, עמד בפעם האחרונה בקריירה המקצוענית שלו על קו הזינוק. "ריצת הצפון הגדולה" (דה גרייט נורת' ראן") בניוקאסל, אנגליה, נחשב למרוץ חצי המרתון הגדול בעולם עם יותר מ-50 אלף רצים ורצות ופארח כבר חגג ניצחון על קו הסיום של המרוץ הזה שש פעמים ברציפות בעבר.

הפעם, החגיגה, שציפתה לו על קו הסיום הייתה שונה, כי הפעם זאת הייתה מסיבת סיום: "אני רוצה לסיים את הקריירה שלי פה, בניוקאסל, יש לי זיכרונות מדהימים פה", אמר ל- BBC והוסיף: "היה לי חשוב להגיע לכאן ולהיפרד מהקהל".

***

לפני שש שנים פארח הודיע על פרישה מריצות המסלול, שבהן הוא התמחה, כדי לעבור למרתון. בשנה האחרונה הוא הבין שהגיל עשה את שלו, ושהגיע הזמן לשים את הקריירה המקצוענית מאחוריו באופן סופי. "זה מאוד מרגש. הרבה דברים עברו לי בראש. כל מה שאני יודע זה לרוץ וזה מה שגרם לי להיות מאושר במשך כל כך הרבה שנים. ריצה זה הכול עבורי. הריצה הצילה את חיי". אמר הרץ הבריטי שבגיל 40 החליט לתלות את הנעליים באופן רשמי.

הפריחה של פארח הגיעה בגיל מאוחר יחסית. אומנם בגיל 18 הוא זכה במדליית זהב באליפות אירופה לנוער ב-5,000 מטר אבל עברו עוד 9 שנים ורק בגיל 27 הוא זכה בתואר הבינלאומי הראשון שלו בבוגרים, דאבל ראשון ומוזהב באליפות אירופה באתלטיקה. הזכייה הזאת סימלה את תחילת ההשתלטות של פארח על הריצה למרחקים ארוכים ומאז הוא פשוט לא הפסיק לנצח.

פארח נחשב לאחד הרצים למרחקים ארוכים הדומיננטיים בהיסטוריה. הוא זכה במדליית הזהב ב-5,000 ו-10,000 מטר במשחקים האולימפיים בלונדון 2012 וכעבור ארבע שנים הוא שוב זכה בדאבל במשחקים האולימפיים בריו 2016. הרץ הראשון בהיסטוריה להשיג דאבל פעמיים ברציפות. הוא גם זכה בשמונה מדליות זהב באליפויות עולם ועוד שתי מדליות כסף. המדליות והתארים הפכו את פארח לאחד הרצים המעוטרים בהיסטוריה אבל הדרך שלו לא הייתה דרך שגרתית בכלל. לא על המסלול ובטח שלא מחוץ למסלול.

***

פארח נחשב לאחד הרצים הטקטיים המשובחים שנראו על המסלול. למרות ששיאיו האישים לא מגרדים את השיאים העולמיים במרחקים שאותם הוא רץ, הוא השכיל לנצח כמעט כל מרוץ חשוב שבו השתתף. הכול בגלל טקטיקת הריצה השלווה והמחושבת שלו, שהצליחה גם להרגיז הרבה חובבי אתלטיקה.

שיאו האישי של פארח ב-5,000 מטר הוא 12:53:11 דקות. התוצאה הזאת היא רק ה-46 המהירה בהיסטוריה. לשם ההשוואה, שיא העולם הנוכחי למרחק הזה הוא 12:35:37. כמעט 20 שניות מהר מהתוצאה של פארח. שיאו האישי ב- 10,000 מטר הוא 26:46:57 דקות. התוצאה הזאת היא התוצאה ה- 23 בהיסטוריה. שיא העולם הנוכחי למרחק הזה הוא 26:11:00. יותר מ-30 שניות מהר מפארח. אז מה בכל זאת הפך את פארח לאחד הרצים הדומיננטיים בהיסטוריה? הסיומת.

ההתמחות של פארח הייתה הסיומת של הריצה. בדרך כלל הוא היה מתמקם בחלק האחורי או המרכזי של דבוקת הרצים ושומר על קצב ואז בשני הסיבובים האחרונים ולעתים אפילו רק בסיבוב האחרון הוא היה מגביר את הריצה למהירות שאף אחד מהרצים האחרים לא יכול היה להדביק. הסיום של פארח היה בית ספר לטקטיקת ריצה מושלמת, שהובילה אותו במשך עשור לזכייה בכל תואר אפשרי במרחקים האלה. הוא לא תמיד היה הרץ המהיר ביותר אבל כמעט תמיד הוא היה הרץ שסיים במקום הראשון.

***

התארים והמדליות העניקו לפארח כבוד גדול בבריטניה וב-2013 הוענק לו תואר מפקד במסדר האימפריה הבריטית וב-2016 הוענק לו תואר אביר, "סר מו פארח". הכול היה נראה נוצץ ומושלם בחייו של פארח אלא שבזמן שעל המסלול הוא שלט בקצב ובעלילה של כל מרוץ, מסלול חייו היה דרמה אחרת לחלוטין.

The best moments last a lifetime ✨

Congratulations on an incredible career @Mo_Farah ???? pic.twitter.com/g0FWAKk0sy

— Team GB (@TeamGB) September 10, 2023