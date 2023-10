ברונו מארס בפארק הירקון: להיטים, פירוטכניקה וסאונד מדויק של להקה מעולה

"לקח לנו הרבה זמן להגיע לכאן", התוודא ברונו מארס בפני 63 אלף הצופים אתמול (רביעי) בפארק הירקון בתל אביב. "ואני מבטיח שנחזור לכאן בקרוב". כבר מהדקה הראשונה מארס כבש את קהל האלפים בפארק. עמוס בכריזמה ומלווה בחבורת נגנים מופלאה ופירוטכניקה שטרם נראתה בישראל, הזמר עטור הלהיטים בידר וריגש את הקהל שהחזיר לו אהבה.

למארס יש וירטואוזיות קולית וקצב פנימי שאי אפשר להישאר אדישים אליהם, ורפרטואר להיטים בלתי נגמר. המופע התחיל עם 24K Magic כשמארס מוביל חבורת נגנים וזמרים שנעים כיחידה אחת. בנוסף לסאונד המצוין השמים הוארו בזיקוקים ומופע אורות ולייזרים שזזים לפי הקצב, הקפיצו את הקהל המשולהב.

בחלק הראשון מארס מלא במחוות. לפעמים הוא מייקל ג'קסון חלקלק ולחשני, וכשהוא נותן בראש עם סולו גיטרה ודיסטורשן הוא ג'ימי הנדריקס וכשהאורות הסגולים מציפים את הבמה הוא סקסי ומוזיקלי כמו פרינס.

הוורסטיליות של מארס ניכרת במשך כל המופע. הוא מחליף גיטרות וסגנונות כמעט בכל שיר. אחד הרגעים המרגשים בהופעה הוא דווקא כשמארס מבקש לתת לנגנים שלו קצת מנוחה ומתיישב ליד הקלידים "להזכיר לכם כמה שירים". הוא טוען בעברית "אני ביישן" ומנגן שורה של קטעים משירים שהשתתף בכתיבתם. Fuck You של סי לו גרין, Young Wild and Free שביצע עם וויז קאליפה ו-Grenade. הקהל שואג את המילים ומארס עונה "אני יכול להמשיך ככה כל הלילה".

המופע עמוס במחוות לישראל, החל ב"ערב טוב תל אביב" – ו"אני אוהב אותך" ועד 5 דקות שלמות של נגינת השיר "שלומית בונה סוכה" על ידי נגן הקלידים הווירטואוז בלהקה, לקול תשואות הקהל שהיה המום ממה שתאורה אדומה פסיכדלית ונגינת קלידים עדכנית יכולה לעשות לשיר החג הוותיק.

המופע נמשך שעה ו-40 דקות ובחלקו האחרון מארס חורך את הבמה בסדרת להיטים: When I Was Your Man, Locked Out of Heaven ו- Just the Way You Are. וזה לא נגמר, הלהקה ומארס עולים להדרן ונותנים שואו מטורף שמלווה בלהבות, קונפטי וצמד כבאים שרוקדים על הבמה לצלילי Uptown Funk.

הקהל העצום התפזר בצורה מסודרת ומופתית אחרי אחת ההופעות הטובות שהיו כאן בקיץ האחרון. לפחות עד ההופעה הבאה של מארס במוצאי שבת.