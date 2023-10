"אספקה מצילת חיים – כולל דלק, מזון ומים – חייבת לעבור לעזה", אמר אנטוניו גוטיירש, מזכ"ל האו"ם. "אנחנו צריכים גישה הומניטרית מיידית וישירה".

Crucial life-saving supplies – including fuel, food and water — must be allowed into Gaza.

We need rapid and unimpeded humanitarian access now.

— António Guterres (@antonioguterres) October 11, 2023