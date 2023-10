בובי צ'רלטון, מגדולי הכדורגלנים של מנצ'סטר יונייטד ואנגליה, מת בגיל 86

בובי צ'רלטון, אחד מגדולי הכדורגלנים באי הבריטי, הלך לעולמו היום (שבת) בגיל 86. בהצהרה ממשפחתו של צ'רלטון, שפורסמה על ידי יונייטד, נאמר כי הוא מת בשבת מוקף במשפחתו. צ'רלטון זכה בתואר אבירות ב-1994 על ידי המלכה אליזבת השנייה.

צ'רלטון היה המבקיע המוביל הן של יונייטד (249 שערים) ובנבחרת אנגליה (49 שערים) במשך יותר מ-40 שנה עד שחלף על ידי וויין רוני. "סר בובי היה גיבור למיליונים, לא רק במנצ'סטר או בבריטניה, אלא בכל מקום שבו משחקים כדורגל ברחבי העולם", ספדו במצ'סטר יונייטד. "הוא זכה להערצה על הספורטיביות והיושרה שלו כמו על תכונותיו הבולטות ככדורגלן; סר בובי תמיד ייזכר כענק המשחק".

Sir Bobby Charlton CBE, 1937-2023.

Words will never be enough.

