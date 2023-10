55 מיליון דולר ל-4 שנים: חוזה חדש לדני אבדיה בוושינגטון

דני אבדיה סיכם הערב (ראשון) על חוזה חדש שישאיר אותו בוושינגטון. אדריאן ווג'נרובסקי מ-ESPN מדווח שהוויזארדס והישראלי הגיעו לסיכום על חוזה של 55 מיליון דולר לארבע שנים, כאשר ההסכם ייכנס לתוקפו בקיץ הבא, בתום חוזה הרוקי של הפורוורד.

מדובר בחוזה הישראלי הגדול בהיסטוריה של ספורטאי ישראלי אי פעם. החוזה הקודם של אבדיה הוערך ב-6 מיליון דולר לשנה וכעת הוא יותר ממכפיל את שכרו, שכן וושינגטון רואה בו חלק משמעותי מהעתיד שלה. לאחר ההסכם הוא יהפוך לשחקן חופשי רק ב-2028. המשמעות היא שהוא היה יכול לקבל הצעות מקבוצות אחרות, אך לוויזארדס הייתה את האפשרות להשוות כל הצעה ולהשאירו.

Washington Wizards forward Deni Avdija has agreed on a four-year, $55 million contract extension, his agent Doug Neustadt and Matan Siman-Tov tell ESPN. pic.twitter.com/CEEnAuSrNA

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) October 22, 2023