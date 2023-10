מדינת פלורידה בארה"ב תעביר לישראל מל"טים, נשק ותחמושת לקראת הכניסה לרצועת עזה

מושל מדינת פלורידה בארה"ב, רון דה-סנטיס, אמר היום (חמישי) שיעביר לישראל מל"טים, נשק ותחמושת לקראת הכניסה המתוכננת של צה"ל לרצועת עזה. זהו הצעד האחרון לתמיכה בישראל של דה-סנטיס, שמתמודד בפריימריז של המפלגה הרפובליקנית על המועמדות לנשיאות ארה"ב.

פלורידה כבר העבירה לישראל מטוסים עם ציוד רפואי, מל"טים, שכפ"צים וקסדות, אמר ג'רמי דרפרן, דובר משרד המושל. לדבריו, הממשל בפלורידה פעל עם חברות שונות כדי לספק כמויות לא ידועות של נשק ותחמושת שמומנו באופן פרטי.

