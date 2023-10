נציגי משפחות החטופים: "דורשים מהקבינט להסביר איך הפעולה הקרקעית לא מסכנת את יקירינו בעזה"

"אנחנו דורשים מקבינט המלחמה להסביר איך הפעולה הקרקעית לא מסכנת את החטופים", אמר אתמול (שישי) רונן נאוטרה, אביו של עומר נאוטרה שנחטף על ידי חמאס, באירוע קבלת שבת עם משפחות החטופים והקהילה היהודית בוושינגטון. "אנחנו פונים לתקשורת הבינלאומית בדרישה חד משמעית להפעיל לחץ על קטאר להציג עסקה עכשיו".

Doug and I met with families of Americans who are still unaccounted for following the Hamas terrorist attack in Israel, and my message to them was simple: You are not alone. @POTUS and I are doing everything we can to bring these Americans home. pic.twitter.com/ADUvjs7u0g

— Vice President Kamala Harris (@VP) October 27, 2023