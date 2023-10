שלט בעברית ושמות החטופים: מפגן תמיכה בישראל של אוהדי ורדר ברמן

אוהדי ורדר ברמן ממשיכים בתמיכה הפומבית בישראל. במהלך המשחק היום (שבת) מול אוניון ברלין (0:2 לברמן) הונף שלט ירוק גדול ובעברית שבו נכתב: "תמיד ביחד", כשהאוהדים החזיקו שלטים בצורת לב עם שמות החטופים. האוהדים אף הודיעו כי הם פתחו בקמפיין לגיוס כספים עבור משפחות החטופים.

לפני שבועיים אוהדי ורדר ברמן הביעו הזדהות עם ישראל במשחקה של קבוצת הנשים נגד קלן. שחקניות שתי הקבוצות עלו עם סרטים שחורים, ולפני פתיחת המשחק נערכה דקת דומייה לזכר הנרצחים בישראל.

Dear @werderbremen, your unwavering support in Hersh and in the entire hostages families will never be forgotten ????????❤️@BringThemHome23 pic.twitter.com/rtXF6xJLeu

— Hapoel Jerusalem BC (@JerusalemBasket) October 28, 2023