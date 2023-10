סוף לשביתת הרכב בארצות הברית: איגוד העובדים הגיע להסכמות עם ג'נרל מוטורס, פורד וסטלנטיס

איגוד עובדי תעשיית הרכב האמריקנית (UAW) הגיע בשבוע החולף להסכמות עם שלוש חברות הרכב האמריקניות הגדולות פורד, סטלנטיס וג'נרל מוטורס, לקראת חתימת הסכמים קיבוציים – אחרי סדרת שביתות בת 6 שבועות, שלראשונה בהיסטוריה הייתה מתואמת בין שלוש החברות במקביל.

את ההסכם הטנטטיבי האחרון חתם יו"ר האיגוד שון פיין עם חברת ג'נרל מוטורס היום (שלישי). ההסכמות מבוססות על ההסכמות הקודמות שהושגו עם סטלנטיס בשבת ועם פורד ביום רביעי שעבר. ההסכמות עם שלוש החברות כוללות הישגים כלכליים ששוויים פי 4 מאלו שהושגו בהסכמים הקודמים שנחתמו ב-2019, ועליות שכר גבוהות יותר מאלו שהושגו ב-22 השנים האחרונות.

ההסכמים מבטיחים תוספות שכר של 25% לשכר הבסיס עד אפריל 2028 וצפויים להעלות את השכר הכולל בכ-33% בממוצע, כך שיעמוד על כ-42 דולר לשעה. השכר ההתחלתי בחברות יוגדל בכ-70% ויעמוד על כ-30 דולר לשעה. העובדים יקבלו תוספת שכר מיידית של 11% עם חתימת ההסכמים הסופיים. בפורד ובסטלנטיס צפויים העובדים בעלי השכר הנמוך ביותר לראות עליות של יותר מ-150% בשכרם בתקופת ההסכם.

לפי ההסכמים, פילוח העובדים לדורות מבחינת זכויותיהם ושכרם יצומצם, ויוחזרו לעובדים זכויות שוויתרו עליהן במסגרת הסכמי ההבראה בענף הרכב, שנחתמו בעקבות המשבר הכלכלי של 2008. בין השאר, העובדים יקבלו שוב קצבאות יוקר מחיה, תוספות ותק ושיפור בתנאי הפרישה לעובדים שכבר יצאו לגמלאות. ההסכמים מעגנים גם סוגיות של זכות השביתה לעובדי החברות בגין כוונה לסגור מפעלים.

פיין הפגין עמדה לוחמנית יחסית ביחס לחברות הרכב, כשהוא נוקט לראשונה אסטרטגיה של שביתות חלקיות אך מקבילות בשלוש חברות הרכב בו זמנית, שהלכו והתעצמו לאורך ששת השבועות של המאבק, כשבשיאן שבתו כ-46 אלף עובדים מתוך 146 אלף עובדי החברות.

פיין הוא הנשיא הראשון של UAW שנבחר ישירות על ידי חברי האיגוד ב-88 השנים האחרונות. הוא ניהל קמפיין נגד הממסד האיגודי בטענה ששיתף פעולה עם חברות הרכב, תוך שהוא מגנה את מה שכינה 'חמדנות תאגידית' – תוך הגדלת המשכורות השערורייתיות של מנכ"לית ובכירים, בלי להשיב לעובדים את ההטבות שנלקחו מהם בתקופת המשבר הכלכלי.

"אנחנו מאמינים בלב שלם שהשביתה שלנו סחטה את ג'נרל מוטורס עד לאגורה האחרונה", אמר פיין בסרטון שפרסם ביום ראשון ברשת החברתית X (טוויטר לשעבר). פיין הוסיף שההסכמים שהושגו משמעותיים מספיק כדי להוות כוח משיכה לארגון עובדים במפעלים כמו טסלה וטויוטה. "המטרה הגדולה הבאה שלנו לאחר ההסכמים ההיסטוריים הללו היא לארגן עובדים כפי שמעולם לא ארגנו בעבר"' אמר פיין בעת שהכריז על ההסכם עם פורד. "כשנחזור לשולחן המשא ומתן ב-2028, זה כבר לא יהיה רק מול 'שלוש הגדולות'".

ההסכמים כפופים עדיין לאישור של כ-146 אלף חברי הארגון העובדים בשלוש החברות. האיגוד לא קיבל את כל הדרישות שהציב, כמו דרישה לתוספות שכר של 40% וקיצור שבוע העבודה ל-32 שעות בתשלום עבור 40 שעות. עם זאת, בסבירות גבוהה, עובדי החברות יאשרו את ההסכמות שהושגו.

With today's landmark agreement with GM, the UAW has now reached tentative agreements with all of the Big Three American automakers – a testament to the power of unions and collective bargaining.

Here's my full statement: pic.twitter.com/DcAYqLZjBR

— President Biden (@POTUS) October 30, 2023