נשיא ארצות הברית, ג'ו ביידן, התייחס להעברת הסיוע ההומניטרי לרצועת עזה, וכתב בחשבון ה-X שלו (טוויטר לשעבר): "אתמול נכנס לעזה המשלוח הגדול ביותר של ציוד הומניטרי מציל חיים, ומשאיות נוספות יקבלו היום אישור כניסה". הוא הוסיף: "דרוש עוד הרבה סיוע. אדחוף להעברת סיוע נוסף, ואתמוך במעבר בטוח לאזרחי עזה המבקשים ביטחון".

Yesterday saw the largest delivery of life-saving humanitarian assistance into Gaza so far, and more trucks are being cleared to enter today.

But many more are needed.

I'm not done pushing for more aid and will continue to support safe passage for Gaza civilians seeking safety.

— President Biden (@POTUS) October 31, 2023