מחבל חמאס בחקירה: ״ירינו עד שהקול של הילדים בחדר הפסיק, מעשינו מנוגדים לאיסלאם״

בקור רוח מצמרר: שב״כ פרסם הערב (רביעי) חקירה של מחבל חמאס מכוח הנוח׳בה אשר לקח חלק בטבח בכפר עזה ב-7 באוקטובר. בין היתר סיפר המחבל עאמר אבו ע׳ושה: ״נכנסו לבית שהיה לידנו, נכנסו אליו מהחלון. בדקנו את הבית ושמענו קול של ילדים קטנים בתוך הממ״ד. ירינו על הממ״ד. עד שלא שמענו קול״.

Hamas terrorist confirms: Their mission is simply to kill. pic.twitter.com/sHfvhIOssl

