"דיברנו יותר מאלף פעם. איבדת את האנושיות שלך": מכתב המתווך בעסקת שליט לאיש החמאס

גרשון בסקין הוא פעיל שלום ישראלי, שקיים בעשרים השנים האחרונות קשר עם מספר אנשי חמאס. הוא שותף ביוזמות דו-קיום רבות, ובארגונים שמקיימים דיאלוג נרחב ישראלי-פלסטיני. בסקין היה אחד המתווכים בין ישראל לחמאס במגעים שהובילו לעסקה לשחרור החייל החטוף גלעד שליט, במסגרתה שוחררו בתמורה לשליט 1,024 מחבלי ארגון הטרור.

ראזי חאמד, בכיר ארגון הטרור חמאס, מכהן כיו"ר רשות האנרגיה ברצועת עזה ובפועל משמש כדובר החמאס באירופה. חאמד נחשב בעבר כאחד מהמתונים בארגון הטרור, וקשריו עם ישראלים בראשם בסקין, הובילו לעסקה לשחרורו של שליט. מאז מתקפת ה-7 באוקטובר, טען חאמד שחמאס לא רצחו וחטפו אזרחים. בראיון שפורסם בימים האחרונים אמר שארגון הטרור יבצע עוד ועוד מתקפות מסוג זה, עד שישראל תושמד.

את המכתב הבא שלח בסקין לחאמד, אתו היה בקשרים עד לאחרונה סביב סוגיית השבויים, ב-1 בנובמבר. הוא פרסם את המכתב בעמוד הפייסבוק שלו.

ע'אזי חמד,

אני מאמין שזו תהיה הפעם האחרונה שאתקשר איתך. אני לא חושב שיהיה לך האומץ לענות לי, לכן אני לא מצפה לתשובה. אבל אלו המילים שלי אליכם, ואני מקווה שהן תשקענה עמוק בתודעתכם.

אני חושב שאיבדת את דעתך ואת הקוד המוסרי שלך. חצית את הגבול בין אנושיות לחוסר אנושיות. אני מעולם לא הצדקתי הרג של חפים מפשע. מעולם לא תיארתי לעצמי שאתה תצדיק הרג של אזרחים חפים מפשע. אלוהים אדירים – תינוקות, משפחות שלמות שנשרפו בחיים, זקנים, ילדים שנהרגו לעיני הוריהם – אלו אינם מעשים של בני אדם.

תמיד חשבתי שאתה אדם בעל עקרונות אנושיים. איך אתה מסוגל להצדיק את הדברים שאנשיך עשו? איך אתה יכול לקרוא למיליון פעמים '7 באוקטובר'?

