רב בא"ח הנח"ל זומן לבירור אחרי אמירה שערורייתית: "בלי ההרוגים, זה החודש המשמח בחיי"

רב בא"ח הנח"ל, סרן עמיחי פרידמן, זומן היום (ראשון) לבירור בצה"ל בגין אמירות פסולות. סרטון ברשתות החברתיות שהגיע למיליוני צפיות מציג את דברי פרידמן על מדים כשהוא אומר "כשאני מזיז את ההרוגים, השבויים, הפצועים – זה אולי החודש הכי משמח בחיי". בהמשך אמר: "עם ישראל עלה קומה. כל הארץ שלנו, כולל עזה, כולל לבנון. כל הארץ המובטחת".

התיעוד ברשת לנאומו הופיע לכל המאוחר ב-1 בנובמבר, אך ציוץ של העיתונאי דיוויד שין עם הקלטה נוספת מדבריו, זוכה למליוני צפיות ברשת טוויטר ולתגובות אנטי ישראליות.

Israeli officer: “The happiest month of my life as long as I live over 40 years… the land is ours. The whole country! All of it! Including Gaza! Including Lebanon! The whole promised land! We’re going to come back big time! Gush Katif is this small compared to what we’ll reach!” pic.twitter.com/oKJS3IWuir

— David Sheen (@davidsheen) November 4, 2023