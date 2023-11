היום ה-31 למלחמה: צה״ל ממשיך בתקיפות נרחבות, ממקד את האש בצפון הרצועה, ומהדק את הטבעת על העיר עזה. דובר צה״ל אישר כי הכוחות משלימים את ההיערכות האחרונה לקראת כיתור העיר, כשבמקביל נמשכות תקיפות אוויריות מאסיביות לכל אורך הרצועה.

הסיקור החי פתוח עדכון אוטומטי: דיווח: צה״ל משתמש בפצצות חודרות בונקר בתקיפות הלילה ברצועה בשעה האחרונה חיל האוויר הישראלי משתמש בפצצות כבדות משקל שחודרות אל התת קרקע במטרה לפגוע בתווך התת קרקעי של חמאס. צבא ארה״ב מאשר: הצוללת הגרעינית ״אוהיו״ הגיעה למזרח התיכון הפנטגון הודיע כי צוללת גרעינית שלו הגיעה היום לאזור שנתון לפיקוחו של פיקוד המרכז האמריקני – כלומר אזור המזרח התיכון. בהודעה החריגה צוין כי מדובר בצוללת מסדרת "אוהיו" – הצוללות הגדולות ביותר בצי האמריקני, שחלקן (14 מתוך 18 בסך הכול) נושאות עמן טילי "טריידנט" בליסטיים ומשמשות כחלק ממערך ההרתעה הגרעיני של ארצות הברית, בעוד ארבע נוספות נושאות עמן טילי שיוט מדגם "טומהוק" On November 5, 2023, an Ohio-class submarine arrived in the U.S. Central Command area of responsibility. pic.twitter.com/iDgUFp4enp — U.S. Central Command (@CENTCOM) November 5, 2023 75 משאיות סיוע הומניטרי נכנסו היום לרצועת עזה 75 משאיות של סיוע הומניטרי נכנסו היום לרצועת עזה.

בצפון, אזרח ישראלי נהרג מירי נ"ט של חיזבאללה, שככל הנראה שוגר מגבול לבנון לעבר מוצב צה"ל באזור קיבוץ יפתח. 12 רקטות נפלו ביממה האחרונה בשטח קרית שמונה ובשטחים פתוחים בעיר. לא היו נפגעים אך נגרם נזק לרכוש. בתוך כך, בשל פגיעה בעמודי חשמל, במספר מקומות ברחבי העיר החלו שיבושים באספקת החשמל.

מתחילת המלחמה, לפחות 1,400 ישראלים נרצחו או נהרגו, ו-241 נחטפו לרצועת עזה. מספר חללי צה״ל מאז החל התמרון הקרקעי עומד על 31.