אינסטגרם השעתה את חשבונו של מנור סולומון, לאחר שהעלה פוסטים בעד ישראל

אינסטגרם השעתה היום (רביעי) את חשבונו של שחקן נבחרת ישראל בכדורגל מנור סולומון. ההחלטה על סגירת חשבונו של שחקנה הישראלי של טוטנהאם התקבלה בעקבות דיווחים רבים של גולשים פרו-פלסטינים שטענו כי הכדורגלן משתמש בו לצורכי הסברה למען ישראל. סולומון הספיק בינתיים להגיש בקשה לאינסטגרם כי חשבונו ישוחזר.

The truth, the whole truth and nothing but the truth.

so help you God! @instagram pic.twitter.com/tMsxMdu26T

— ISRAEL FA (@ISRAELFA) November 8, 2023