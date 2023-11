דיווח: צלמי עיתונות בכלי תקשורת בין-לאומיים הצטרפו למחבלי חמאס בזמן הטבח

ארגון 'HonestReporting' פרסם אתמול (רביעי) תחקיר על צלמי עיתונות של כלי תקשורת בינלאומיים, שבמהלך הטבח ב-7 באוקטובר הצטרפו למחבלים של חמאס וחדרו מרצועת עזה לישראל. השר בני גנץ: "אם היו עיתונאים שידעו על הטבח, ששתקו וצילמו בזמן שילדים נטבחו – הם אינם שונים מהמחבלים ודינם חד הוא".

בתחקיר נכתב: "המחבלים של חמאס לא היו היחידים שתיעדו את פשעי המלחמה שביצעו ביישובי הדרום: את חלק מהזוועות תיעדו צלמי עיתונות שעובדים עבור סוכנויות הידיעות AP רויטרס ועבור CNN ובניו יורק טיימס".

ארבעה שמות מופיעים בקרדיטים של AP בתמונות מהשבת הקשה: חסן אסלייה, יוסוף מסעוד, עלי מחמוד וחאתם עלי. אסלייה, שעובד גם ב-CNN, חצה את הגבול לישראל, צילם תמונות של טנק צה"לי בוער ותיעד את חדירת המחבלים לקיבוץ כפר עזה.

עלי מחמוד וחאתם עלי צילמו את חטיפת הישראלים לעזה. לפי HonestReporting, בהמשך הוסרו הקרדיטים של הצלמים שהיו בגדר הגבול בחלק מהתמונות במאגר של AP. לאחר החשיפה, פרסמו בארגון תמונה של הצלם אסלייה כשהוא מחובק עם מנהיג חמאס בעזה, יחיא סינוואר.

In the hours following our expose, new material is still coming to light concerning Gazan freelance journalist Hassan Eslaiah whom both AP & CNN used on Oct. 7.

Here he is pictured with Hamas leader and mastermind of the Oct. 7 massacre, Yahya Sinwar. https://t.co/S9pXeIGaFq pic.twitter.com/RmEZU5RsM8

— HonestReporting (@HonestReporting) November 8, 2023