נשיא ארה"ב אמר היום בציוץ בטוויטר כי: "חמאס ביצע במתקפת הטרור כי הוא מפחד שיהודים ופלסטינים יחיו בשלום זה לצד זה". עוד הוסיף ביידן כי "להמשיך בדרך של טרור אלימות הרג ומלחמה זה לתת לחמאס את מה שהוא רוצה. לא ניתן לו את זה"

Hamas unleashed a terrorist attack because they fear nothing more than Israelis and Palestinians living side by side in peace.

To continue down the path of terror, violence, killing, and war is to give Hamas what they seek.

We can’t do that.

