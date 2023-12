ארגון הבריאות העולמי טען היום בציוץ ב-X (טוויטר לשעבר) כי התנאים בבית החולים נאסר בחאן יונס בו מאושפזים לטענתו כ-1,000 מטופלים מחריפים בשל פעילות צה"ל באזור.

Over the weekend, a @WHO team visited Nasser Medical Complex in southern #Gaza. Conditions at the hospital are worsening.

With 1000 patients and hundreds seeking shelter, the hospital is operating at 3⃣ times beyond its capacity.

The emergency ward is overflowing with patients.… pic.twitter.com/ZBOB1r1cii

— WHO in occupied Palestinian territory (@WHOoPt) December 4, 2023