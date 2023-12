חברת הקונגרס: "האם קריאה לרצח עם של יהודים נחשבת הטרדה?", נשיאת הרווארד: "זה תלוי הקשר"

במסגרת שימוע שנערך בבית הנבחרים של ארצות הברית בנושא האנטישמיות באקדמיה, נמנעו נשיאות אוניברסיטאות העילית הארוורד, MIT ופנסילבניה ממתן תשובה חד משמעית לשאלה: האם קריאה לרצח עם כלפי יהודים מפרה את כללי ההתנהגות בקמפוסים.

השימוע נערך בעקבות דיווחים גוברים של סטודנטים יהודים על אנטישמיות מאז מתקפת הפתע של חמאס והמלחמה בעזה. על פי סקר של הליגה נגד השמצה שהתפרסם בשבוע שעבר, 73% מהסטודנטים היהודים חוו אנטישמיות מאז תחילת שנת הלימודים.

אליס סטפניק, חברת קונגרס מטעם המפלגה הרפובליקנית ובוגרת הרווארד, חקרה את ראשי המוסדות: קלאודיה גיי מהארוורד, ליז מק'גיל מפנסילבניה וסאלי קורנבלות' מ-MIT, ושאלה אותן האם קריאות לרצח עם נחשבות ל"בריונות או הטרדה" האסורות בקמפוסים, תוך דרישה לתשובה "כן" או "לא".

קורנבלות' השיבה שקריאות כאלו מפרות את חוקי MIT "כשהן מכוונות כלפי פרטים, לא כהצהרה ציבורית". היא אמרה שהיא לא שמעה קריאות לרצח עם של יהודים ב-MIT, אבל שמעה קריאות ש"עשויות להיחשב כאנטישמיות בהקשרים מסוימים, כשהן מכילות קריאה לחיסול העם היהודי". זאת לאחר שסטפניק הזכירה קריאות ל"אינתיפאדה" שנשמעו ב-MIT.

מקגיל אמרה, בתשובה לשאלה שהתייחסה ספציפית לרצח עם, ש"מדובר בהחלטה תלויית הקשר". סטפניק הטיחה בה: "האם זו העדות שלך, שקריאה לרצח עם של יהודים עניין שתלוי בהקשר?". מקגיל אמרה ש"אם הדיבור הופך למעשים – הוא יכול להיחשב להטרדה". סטפניק שאלה בזעזוע: "מעשים, כלומר ביצוע רצח עם?"

גיי אמרה אף היא שקריאה לרצח עם עשויה להפר את כללי ההתנהגות בהרווארד, "תלוי בהקשר, אם זה מופנה כלפי פרטים", וסירבה לענות באופן ברור לשאלה. מקגיל סיכמה את הדיון באמירה שאלו "תשובות לא מתקבלות על הדעת" משלוש הנשיאות.

לצד התשובות המתחמקות, הנשיאות טענו כי הן מטפלות ונוקטות באמצעים נגד מקרים של הטרדה. קורבלות' אמרה: "דיבור עלול להפוך להטרדה, והמדיניות שלנו ברורה: הטרדה יכולה להביא לענישה. דיבור שמכוון לאדם ספציפי או מחרחר אלימות, חוצה את הגבול, והמקרים האלו יילקחו ברצינות רבה מאוד מאוד".

מנכ"ל הליגה נגד השמצה: "הייתי נותן לכולן ציון נכשל"

סטודנטים יהודים רבים מעידים בשבועות האחרונים על מקרים של התנכלות, הטרדה ותחושת חוסר ביטחון.

בין העדויות שזכו לתהודה רחבה היא עדותה של טליה דרור, סטודנטית יהודיה ממועצה איראני ב'קורנל', שנערכה לפני כשבועיים במסגרת חקירה של האוניברסיטה. ראסל ריקפורד, פרופסור מקורנל, תיאר את טבח ה-7 באוקטובר כאירוע מרגש ומלהיב (exhilarating).

מנכ"ל הליגה נגד השמצה, ג'ונתן גרינבאלט, אמר אתמול לרשת CNN כי הוא היה נותן לנשיאות האוניברסיטאות "ציון נכשל", על כישלונן בהגנה על סטודנטים יהודים.