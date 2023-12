'המתקפה על עוטף עזה', 'טבח 7 באוקטובר' או 'פרעות שמחת תורה': מחלוקת בוויקיפדיה על שם האירוע

עורכי ויקיפדיה דנו בשבועות האחרונים בשאלה כיצד יש לכנות את מאורעות ה-7 באוקטובר. כאנציקלופדיה הנכתבת ונערכת באופן רציף על ידי מאות עורכים מתנדבים, המחלוקת עלתה להצבעה בקרב קהילת העורכים. ההצבעה כללה 16 אפשרויות, המשקפות דגשים שונים בתפישת האירוע ומשמעותו. הקהילה החליטה אתמול (ראשון) לדחות את ההכרעה הסופית בנדון לעתיד, ולהותיר כרגע את השם 'מתקפת הפתע על ישראל (2023)'.

הערך עלה לאוויר לראשונה תחת השם 'מתקפת שמחת תורה' על ידי דוד שי, אחד מעורכי האתר הוותיקים, כבר בשעות הראשונות למתקפה בבוקר ה-7 באוקטובר. עוד בהמשך אותו הבוקר השתנה שם הערך לשמו הנוכחי 'מתקפת הפתע על ישראל (2023)', והחלו דיונים בדף השיחה של הערך, בהם הוצעו האפשרויות 'מתקפת הטילים על ישראל 2023', 'עימותי אוקטובר 2023' ו'הטבח בשמחת תורה'. עורך אחד הציע את השם 'מלחמת עצרת' כיוון שפרצה במהלך שמיני עצרת.

כשהחל הדיון על השם קראו עורכים רבים להמתין עד סיום האירוע, או לכל הפחות עד התקבעות שמו בתקשורת ובציבורית הישראלית.

עם פרסום השם 'חרבות ברזל', שניתן בצה"ל למבצע (ולאחר מכן למלחמה), עלתה אפשרות שזה יהיה שם הערך. אלא שבמקביל נכתב גם ערך אחר תחת שם זה, שעסק במלחמה ולא רק במתקפת חמאס שהביאה לפריצתה. בהמשך, עם חשיפת ממדי הטבח, הוחלט גם על כתיבת ערכי משנה, דוגמת 'הטבח בבארי', 'הטבח בכפר עזה' ו'הטבח במסיבת הטבע ליד רעים'.

עורך אחד הציע 'פוגרום', עורך אחר: "היו גם קרבות גבורה"

ב-11 לאוקטובר הציע העורך 'יוניון ג'ק' לפתוח מחדש את הדיון בשם הערך, והציע את השם 'הטבח ביישובי עוטף עזה'. "לדעתי, 'מתקפת פתע' זה מונח עדין מדי על מנת לתאר מה שקרה באמת – והוא, בעיקר, טבח באזרחים לא חמושים" כתב. "גם לכתוב 'בישראל' זה לא מדוייק – כי מבחינה גיאוגרפית, הטבח בוצע באזור ספציפי, והוא עוטף עזה".

אחת העורכות הציעה את השם 'השבת השחורה', וציינה כי הוא נשמע תדיר בתקשורת, אך דוד שי ציין כי תחת שם זה כבר קיים ערך המתייחס לפעולות שלטון המנדט הבריטי כנגד היישוב היהודי ב-29 ביוני 1946. טיעון נוסף שעלה כנגד שם זה הוא החיבור בין הצבע השחור לדימויים שליליים, הנחשב כיום ככזה העלול לפגוע באנשים שחורי עור.

"מתקפת הפתע על ישראל נשמע כמו חלק ממבצע צבאי, על גבול 'הפלישה לנורמנדי'. מדובר במתקפת טרור ואף בטבח רחב היקף" טען עורך בשם דניאל ב-18 לאוקטובר. הוא הביע תמיהה על בחירת שם כל כך 'אמורפי' לערך, והציע לכנות את הערך 'מתקפת הטרור על ישראל 2023' או 'טבח חמאס בישראל 7.10.2023'.

לדעה זו הצטרף עורך נוסף, 'שילוני', שלדעתו המרכיבים העיקריים במתקפה היו "התקיפה ההמונית והצטרפות האספסוף" ו"הפגיעה המכוונת במטרות אזרחיות", שניהם "כמיטב מסורת הפוגרומים". לטענתו "אפשר להתלבט בין 'טבח' ל'פוגרום'. גורם ההפתעה שולי במתקפה הברברית הזאת".

העורך Mbk717 הסביר את התנגדותו לכינויים 'טבח' או 'פוגרום': "אלו היו גם קרבות גבורה, כולל על בסיסים צבאיים, שחלקם הסתיים בניצחון ישראלי עם נפגעים מעטים מאוד. במקרי הטבח יש ערכים פרטניים, ששמם לא משתמע לשני פנים".

דיון טעון בלי קונצנזוס, 31 אפשרויות בסדר אלפביתי

ארבעה ימים אחר כך, ליקט 'יוניון ג'ק' מדף השיחה של הערך לא פחות מ-31 אופציות שהוצעו לשם הערך, וסידר אותן בסדר אלפביתי. "השם הנוכחי פשוט לא טוב מספיק. לדעתי יש לשנותו כבר כעת, גם אם בעתיד ישונה שוב" הוא כתב.

'יוניון ג'ק' הציג את הסוגיות העומדות לדיון: איך נכון לתאר את מה שקרה (התקפה, טבח, מתקפה, מאורעות, מבצע או פוגרום), את המקום בו הדבר קרה (ישראל, עוטף עזה או הנגב המערבי), ואת זמן ההתרחשות (2023, אוקטובר 2023, תשפ"ד, שמחת תורה או שמיני עצרת).

ככלל השאיפה בקהילת העורכים היא ללבן מחלוקות עד הגעה להסכמה רחבה. אלא שלאור ריבוי הדעות ועוצמת הרגש בדיון הוחלט על קיום הצבעה.

על פי כללי הקהילה, זכות ההצבעה נתונה לעורכים בעלי ותק של 30 ימי פעילות לפחות, ו-100 עריכות ב-90 הימים האחרונים. מתוך 44 שמות שהוצעו, עלו להצבעה 16, אלו שאחד העורכים בעלי זכות ההצבעה הביעו תמיכה מנומקת בהם. ביניהם: "מתקפת חמאס על ישראל (2023)', 'המתקפה על עוטף עזה', 'טבח 7 באוקטובר', 'מתקפת 7 באוקטובר', 'מתקפת שמחת תורה', 'פרעות שמחת תורה', 'פוגרום שמחת תורה' ועוד.

דחיית ההכרעה: "שם האירוע ייקבע בידי הציבור בישראל"

כמו הצבעות רבות בוויקיפדיה, ההצבעה נערכה באמצעות 'שיטת שולצה', שנועדה לשקלל עמדות של מצביעים ביחס למספר חלופות. כל עורך דרג כל אחת מהחלופות ביחס לכלל החלופות האחרות. ההצבעה החלה ב-3 בנובמבר בשעות הבוקר, והסתיימה אתמול (10 בדצמבר).

החלופה שנבחרה לבסוף הייתה לדחות את ההכרעה בנושא זה למועד עתידי. העורך 'איתמראשפר' נימק: "אין זה מתפקידנו לקבוע את השם – זהו תפקידם של היסטוריונים, מדינאים, עיתונאים ובעיקר של הציבור בישראל. כנראה ששנה מהיום כולנו נדע כיצד תקרא המלחמה לדורות וכיצד יקרא היום השחור הזה. עדיף להשאיר בינתיים את השם הנוכחי, המתאר את האירוע בלי לנקוב בשמו".

בערך המקביל באנגלית: חמאס לא מוגדר כארגון טרור

גם בוויקיפדיה האנגלית התקיימו דיונים בשבועות האחרונים לגבי שם הערך המקביל באנגלית, ששונה מספר פעמים.

הערך נכתב תחילה תחת השם 'מבצע מבול אל אקצה' (Operation Al-Aqsa Flood), בהתאם לשם שחמאס נתן למתקפה. השם שונה בהמשך ל'מתקפת ה-7 באוקטובר של חמאס על ישראל' (October 7 Hamas attack on Israel), ל'מתקפת חמאס על ישראל 2023' (2023 Hamas attack on Israel) ול'מתקפת הטרור של חמאס על ישראל 2023' ('2023 Hamas terrorist attack on Israel'). כיום נקרא הערך 'המתקפה על ישראל בהובלת חמאס 2023' (2023 Hamas-led attack on Israel).

ביקורת נמתחה על ויקיפדיה האנגלית על סירובה לציין בערך כי חמאס הינו ארגון טרור, על אף ש-82 מדינות מגדירות את הארגון כארגון טרור. בדף השיחה של הערך נכתב כי בוויקיפדיה האנגלית מקובל לתייג ארגונים כארגוני טרור רק במידה והוכרו ככאלו על ידי מועצת הביטחון של האו"ם.