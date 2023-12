ביידן בהדלקת נרות חנוכה בבית הלבן: "האנטישמיות בארה"ב ובעולם מחליאה"

נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן קיים הלילה (בין שני לשלישי) את אירוע הדלקת החנוכייה המסורתי של הבית הלבן. בנאומו בפני הקהל אמר כי "האנטישמיות בארה"ב ובעולם מחליאה", וחזר על אמירה שלו מהעבר: "לא צריך להיות יהודי כדי להיות ציוני – ואני ציוני", הדגיש לקול מחיאות הכפיים. הנשיא הוסיף ש"ללא ישראל לא היה יהודי בעולם שהיה מרגיש בטוח".

בדבריו התייחס להיכרות ארוכת השנים עם רה"מ נתניהו ורמז לחילוקי דעות בין השניים. "אני מכיר אותו כבר 55 שנים' עוד כשהייתי סנטור. אמרתי לו אז שאני אוהב אותו, אבל לא מסכים עם הרבה ממה שהוא אומר – זה די דומה גם היום", אמר הנשיא.

Doug and I are gathering in the White House to celebrate Hanukkah, the timeless story of miracles.

Tonight, we are reminded to hold on to the miracles of hope and faith.

Because when we do, no night is so dark that we can’t find the light.

Join us: https://t.co/c8UQ7MIUlc

