מנהיגים מדליקים | העולם השבוע

הדלקת נרות במוסדות שלטון היא לא מסורת עתיקה. מחוץ למדינת ישראל, היא החלה רק במאה ה-21, ומתקיימת במעט מדינות. אבל השנה הצליחה לחולל גם סערות.

"הנשיא מקרון הוא כמו ילד בן 10 שמשחק עם ערכת כימיה קטנה, אבל בידיו חומר נפץ אמיתי וגפרורים אמיתיים", צייצה ביום שישי שעבר, סגנית נשיא הסנאט הצרפתי, לורנס רוסינול, לאחר שהנשיא מקרון ערך טקס ראשון מסוגו של הדלקת נר של חנוכה בארמון האליזה.

את ההדלקה ההיסטורית בפריז, ביום חמישי שעבר, הוביל חיים קורסיה, הרב הראשי של צרפת. הטקס החגיגי, ששודר בטלוויזיה הצרפתית, זכה מיד לביקורת נוקבת, לא רק מפיהם של גורמים אנטי ישראליים.

יונתן ארפי, נשיא הפדרציה הצרפתית-יהודית, שהשתתף באירוע, אמר, כפי שצוטט ברויטרס, כי מדובר ב"טעות שלעולם לא הייתה צריכה להתרחש". לדבריו, "האליזה אינו מקום להדלקת נרות חנוכה מכיוון שהדי.אן.איי של הרפובליקה הוא להתרחק מכל סממן דתי".

פייר הנרייה, חבר מפלגתו של מקרון, גינה בחריפות "את הניסיון הזה להביע העדפות דתיות", והאשים את מקרון כי הוא "ריסק" את תפקידו כמתווך הניטרלי במדינה.

ג'ורג' בוש הבן היה הנשיא האמריקאי הראשון שערך הדלקת נרות חגיגית בבית הלבן, ב-2001, במטרה לחזק את קשריו עם היהודים – מסורת שנשמרת מאז על ידי כל הנשיאים.

"סיפור חנוכה מלמד אותנו שגם מעט אור, בכל מקום שבו הוא נמצא, יכול להפיג את החושך ולהאיר דרך קדימה", כתב הנשיא ביידן, שהדליק נר בשבוע שעבר, "ג'יל ואני מאחלים לכם וליקיריכם חג חנוכה שמח".

בשנה שעברה הגדיל ביידן לעשות וחנך את החנוכייה הרשמית הראשונה של הבית הלבן, שהיא החפץ היהודי הראשון שהתווסף לארכיון הרשמי של המעון הנשיאותי.

בעקבות הנשיאים האמריקאים, ראשי מדינות נוספים מציינים את חג החנוכה בהדלקת נרות רשמית, בהם למשל כל ראשי ממשלת בריטניה מאז תרזה מיי, שהדליקו נרות בדאונינג 10.

כל נשיאי פולין, מאז לך קצ'ינסקי, ערכו טקסי הדלקת נר חנוכה בארמון הנשיאותי בוורשה. השנה נערך טקס ההדלקה בפרלמנט, אחרי שביום שני נערכה בו הצבעת אי אמון בממשלה. שלטון הימין של מפלגת "חוק וצדק" נפל, ואת השלטון תפסה קואליציה בראשות נשיא המועצה האירופית לשעבר, דונלד טוסק.

מפלגת "חוק וצדק" אמנם הגיעה למקום הראשון בבחירות שנערכו לפני כחודשיים, אולם לא הצליחה להקים קואליציה ולשמור על השלטון. טוסק, שעומד בראש הקואליציה החדשה, הבטיח לתקן את יחסיה של ורשה עם בריסל, באמצעות ביטול הרפורמה המשפטית שהובילה ממשלת הימין היוצאת, וכך להפשיר מיליארדי אירו שהאיחוד האירופי אמור היה להעביר לפולין, והקפיא בשל צעדיה של הממשלה היוצאת.

למחרת, בעת השבעת הממשלה החדשה, חבר מפלגת הימין הקיצוני, גז׳גורז׳ בראון, כיבה במטף לכיבוי אש את נרות החנוכה שהודלקו בבית הפרלמנט. בסרטונים שהופצו נראה בראון צועד לעבר החנוכייה ומרסס במטף לאורך כל הדרך. רואים שהוא נסער ומבקש לעשות צעד קיצוני. אישה שמנסה לעצור אותו חוטפת ממנו שפריץ של אבק לבן וסמיך לפנים.

שגריר ישראל בפולין יעקב לבנה סיפר שהפרובוקציה של כיבוי החנוכייה נערכה דקות אחדות לאחר הטקס הרשמי שבו היא הודלקה, טקס בו השתתפו נציגים מהאופוזיציה ומהקואליציה.

"במשך השנים קמו נגד העם היהודי אויבים רבים, החל מהיוונים בתקופת המכבים ועד ארגון חמאס כיום", אמר הרב הראשי של פולין, מרדכי שודריך, בהתייחס לאירוע. "רבים ניסו לכבות לנו את האור, כולם נכשלו. שוחחתי עם ראש הממשלה הנכנס דונלד טוסק ויחד נפעל להדלקת החנוכייה בפרלמנט מחדש. אף אחד לא יצליח לכבות את האור על העם היהודי".

פחות משעה לאחר האירוע, תוך כדי השבעת הממשלה החדשה, הודיעה נשיאת הבית התחתון של הפרלמנט הפולני, מרסלק הולווינה, כי החליטה על קיצוץ מחצית משכרו של גז׳גורז׳ בראון לשלושת החודשים הבאים, ועל קיצוץ כל דמי הרווחה שלו למשך חצי שנה, כצעד של ענישה על המעשה הקיצוני שעשה, כך דווח ברשת PAP הפולנית.

בארגנטינה הושבע ביום ראשון נשיא חדש. חאבייר מיילי, שמיצב את עצמו כליברטריאן קיצוני מטראמפ ובולסונארו, הביא עמו לטקס ההשבעה חנוכייה מכסף. עבור יהודים, זה עשוי אולי להיראות סביר, שכן הטקס נערך באמצע חנוכה, אלא שמיילי אינו יהודי (לדבריו הוא עתיד להתגייר) ואת הנר הרביעי של חנוכה הוא הדליק לפני שהטקס החל. את החנוכייה שהביא עמו לטקס שנערך בבית הנבחרים, הוא העניק כשי לוולדימיר זלנסקי, נשיא אוקראינה היהודי.

פרשנים ימצאו בקלות את הסמליות שבמעשה זה: מוצאם של רוב יהודי ארגנטינה הוא ממזרח אירופה, ומיילי, בדומה למנהיגי ימין קיצוני אחרים שהגיעו לכס השלטון, מציג עצמו כמי שמעריץ את ישראל ואת היהודים.

שעות ספורות לפני השבעתו, נפגש מיילי עם שר החוץ אלי כהן ועם בני משפחות החטופים, בהם קרובי משפחת ביבס, בעלי האזרחות הארגנטינאית. בטקס הדלקת הנר השלישי, שנערך במעון הנשיא, הודה השר כהן לנשיא הנכנס על כוונתו להעביר את שגרירות ארגנטינה לירושלים והזמין אותו לחנוך אותה בהקדם. מיילי ענד על צווארו את דיסקית המתכת שעליה נכתב בעברית: "הלב שלנו שבוי בעזה".

את הנר השישי של חנוכה הדליק הנשיא מיילי באירוע שארגנו צעירי חב"ד בבואנוס איירס. הטיימס של בואנוס איירס דיווח כי מיילי הקדיש את הטקס "לשחרור החטופים בשבי חמאס, לחיילים הישראלים, לנופלים ולאות תמיכה בעם ישראל".

את הנר הראשון של חנוכה הדליק נשיא אוקראינה זלנסקי בלשכתו ביום חמישי שעבר, יחד עם שליחי חב"ד המשמשים גם רבני ערים באוקראינה. את הטקס יזמה "פדרציית הקהילות היהודיות באוקראינה", שבראשה עומד שליח חב"ד, הרב מאיר סטמבלר. לאחר הדלקת הנר, שוחח הנשיא עם הרבנים והביע בפניהם את הערכתו על פועלם עם יהודי המדינה במהלך כל ימות השנה.

The sacred Hanukkah lights, lit these days, remind us once again that light always prevails over evil. And of the value of life, which is worth fighting for. My best wishes to the Jewish community on Hanukkah! pic.twitter.com/ghoawSdy7b

קנצלר גרמניה, אולף שולץ, השתתף באותה שעה בהדלקת הנרות המסורתית בשער ברנדנבורג, שמוביל מדי שנה הרב של ברלין, יהודה טייכטל. זו הייתה הפעם הראשונה שבה משתתף ראש המדינה הגרמנית בטקס המסורתי. על קירות שער ברנדנבורג הוקרנו תמונות מ"סרטון הזוועות", כדי להעביר את המסר שאור גדול מאיר את החושך הכבד.

The Jewish festival of lights has begun with the lighting of the first Hanukkah candle.

As a special symbol of reconciliation and peace, German Chancellor Olaf Scholz lit the first light during a ceremony in front of the Brandenburg Gate. pic.twitter.com/1iA66VcvVT

— DW Politics (@dw_politics) December 7, 2023