ראש רשות הספנות לשעבר על מתקפות החות'ים: "המחירים יעלו לזמן קצר, ועלול להיגרם נזק לסביבה"

יגאל מאור, ראש רשות הספנות והנמלים לשעבר, אומר ל'דבר' שהחות'ים מאיימים הרבה יותר על מדינות אחרות בים האדום מאשר על ישראל. "הם לפעמים מחטיאים, ובגללם חברות הספנות הקווית במכולות החליטו להקיף את אפריקה, גם לים התיכון וגם לאירופה. אוניות שמגיעות לישראל, בדרך כלל ממשיכות לאיטליה או ליעד נוסף, שם נפרק רוב המטען".

מלבד צים הישראלית, גם הענקיות MSC, Maersk ואחרות, הודיעו שלא ישוטו כלל בים האדום. הקפת אפריקה מוסיפה אלפי מיילים ימיים ו-22 יום לזמן המסירה.

#BREAKING – The Swiss shipping company #MSC suspends the transit of its ships in the Red Sea after being attacked – AFP

???? #Maersk, #HapagLloyd, #ZIM and#CMACGM has already stopped

using the RedSea route. pic.twitter.com/tfJ9vErT2u

— Congratent ☢️ Intel (@FunkerFrank) December 16, 2023