מיום שדודתו, אופליה רויטמן בת ה-77, נחטפה על ידי החמאס לעזה, הרנן פלר פתח כל שידור בקריאה לשחרור החטופים. משחק אחרי משחק. שידור אחרי השידור. שדר הספורט הארגנטינאי פתח ואמר: "אנחנו ממשיכים לגנות בחריפות את ארגון הטרור חמאס. יש 239 חטופים. מתוכם 22 ארגנטינאים. אנחנו מבקשים שהם יחזרו הביתה. אל תשתקו. תגבירו את קולכם". במילים האלה, ברדיו ובטלוויזיה, הרנן פלר זעק את אשר על ליבו והיה אחראי לאחת המחוות המרגשות למען החזרת החטופים.

המחווה הזאת חזרה שידור אחרי שידור. בכל פעם פלר עדכן את מספר החטופים. שינה קצת את הטקסט. אבל המסר נשאר ברור והחלטי. גם במשחק המרכזי בין נבחרת ארגנטינה לנבחרת ברזיל, שהתקיים ב-22 בנובמבר, פלר היה נחוש ונרגש: "אנחנו לא נשתוק. אנחנו לא נכנע. נמשיך לגנות את ארגון הטרור חמאס".

Renowned Argentinian soccer commentator @hfeler moved crowds with his strong voice, his firm condemnation of Hamas, and his relentless demand for the release of the hostages – including his aunt Ofelia Roitman. In every game he broadcasted he spoke out, and greatly influenced the… pic.twitter.com/hpwCaqqUl9

— יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) December 18, 2023