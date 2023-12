אכזבה: "שבע ברכות" לא יתמודד בטקס פרסי האוסקר

הסרט הישראלי "שבע ברכות", של הבמאית איילת מנחמי, לא יתמודד בטקס פרסי האוסקר הקרוב. כך נודע הערב (חמישי) לאחר שפורסמה רשימת 15 המתמודדים בקטגוריית הסרט הבינלאומי הטוב ביותר. לקטגוריה זו הוגשו סרטים מ-88 מדינות.

הסרטים שיתמודדו על כרטיס ל-5 המקומות האחרונים הם:

הסרט הארמני Amerikatsi, הסרט The Monk and the Gun מבהוטאן, הסרט הדני The Promised Land, הסרט הפיני Fallen Leaves, הסרט הצרפתי The Taste of Things, הסרט הגרמני The Teachers' Lounge, הסרט Godland מאיסלנד, הסרט האיטלקי Io Capitano, הסרט Perfect Days מיפן, הסרט המקסיקני Totem, הסרט The Mother of All Lies ממרוקו, הסרט הספרדי Society of the Snow, הסרט Four Daughters מתוניסיה, 20 Days in Mariupol מאוקראינה והסרט הבריטי The Zone of Interest.

הפעם האחרונה שישראל התמודדה על הפרס הייתה בשנת 2012 עם "הערת שוליים" של הבמאי יוסף סידר. בסך הכל הייתה ישראל מועמדת עשר פעמים לפרס האוסקר בקטגוריית הסרט הבינלאומי (הזר) הטוב ביותר.

את רשימת כל המועמדים לפרסי האוסקר תפרסם האקדמיה לקולנוע ב-23 בינואר והטקס עצמו יתקיים ב-10 במרץ בתיאטרון דולבי בהוליווד.