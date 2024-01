כריס פרום יוביל מסע אופניים לשחרור החטופים: "אי אפשר לעמוד מנגד"

כריס פרום, רוכב האופניים האגדי שניצח בטור דה פראנס ארבע פעמים ונחשב לאחד הגדולים בהיסטוריה, יוביל מסע של רוכבי אופניים מרחבי העולם למען שחרור החטופים ביום המאה לחטיפתם. האירוע הוא יוזמה של קבוצתו "ישראל פרמייר טק", סילבן אדמס ומטה משפחות החטופים.

פרום קורא למיליוני אוהדיו ולכל קהילת רוכבי האופניים בעולם לקשור סרט צהוב לאופניהם ב-14 בינואר, היום המאה לחטיפה, ולהקדיש את הרכיבה לקריאה לשחרורם. "כאדם, כאבא לילדים, איני יכול לעמוד מנגד", אמר.

