פרידה מאגדת כדורגל: פרנץ בקנבאואר הלך לעולמו בגיל 78

פרנץ בקנבאואר, אחד מגדולי הכדורגלנים בהיסטוריה, הלך לעולמו בגיל 78, כך הודיעה הערב (שני) משפחתו. בקנבאואר שהיה ידוע בכינוי "הקייזר" נחשב לכדורגלן הגרמני הטוב ביותר אי פעם, שהמציא מחדש את תפקיד הבלם, וזכה עם גרמניה במונדיאל כשחקן וכמאמן.

בקנבאואר הוביל כשחקן וכקפטן את גרמניה המערבית לזכייה באליפות אירופה ב-1972, והפך ב-1974 לאלוף עולם כשזכה עם נבחרתו במונדיאל. כמאמן זכה עם חניכיו במונדיאל 1990 שנערך באיטליה.

כוכב ה"מאנשאפט" נחשב לבלם מהפכן שהוביל כדורגל התקפי ודומיננטי, כששינה את העמדה ההגנתית להתקפית יותר במהלך שנות ה-70. הוא נבחר לעמדת הבלם בקבוצת הכדורגל של המאה הקודמת על ידי פיפ"א וזכה פעמיים בכדור הזהב בשנים 1972 ו-1976.

הוא התמנה ב-1994 למאמן קבוצת הפאר הגרמנית באיירן מינכן באמצע העונה והביא אותה לאליפות ולזכייה בגביע אופ"א. שנה לאחר מכן התמנה לנשיא המועדון. מ-1998 משמש בקנבאואר גם כסגן נשיא ההתאחדות הגרמנית לכדורגל.

ממשפחתו של בקנבאואר נמסר: "בצער עמוק אנחנו מודיעים שבעלי ואבינו, פרנץ בקנבאואר, מת בשנתו אתמול, יום ראשון, כשהוא מוקף במשפחתו. אנחנו מבקשים לאפשר לנו להתאבל בשקט ולהימנע מלשאול שאלות".

Bayern and Germany legend Franz Beckenbauer has passed away at the age of 78, his family has confirmed to @dpa

RIP, Kaiser ????️ pic.twitter.com/Zic2h4I43D

