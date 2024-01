הסרט הישראלי שמועמד לפרס האוסקר 2024

הסרט הטוב ביותר

"בדייה אמריקנית"

"אנטומיה של נפילה"

"ברבי"

"נשארים לחג"

"רוצחי פרח הירח"

"המאסטרו"

"אופנהיימר"

"חיים שלמים"

"מסכנים שכאלה"

"אזור העניין"

הבימוי הטוב ביותר

ז'וסטין טרייה, "אנטומיה של נפילה"

מרטין סקורסזה, "רוצחי פרח הירח"

כריסטופר נולאן, "אופנהיימר"

יורגוס לנתימוס, "מסכנים שכאלה"

ג'ונתן גלייזר, "אזור העניין"

השחקנית הראשית הטובה ביותר

אנט בנינג, "ניאד"

לילי גלדסטון, "רוצחי פרח הירח"

סנדרה הולר, "אנטומיה של נפילה"

קארי מאליגן, "המאסטרו"

אמה סטון, "מסכנים שכאלה"

השחקן הראשי הטוב ביותר

בראדלי קופר, "המאסטרו"

קולמן דומינגו, "רסטין"

פול ג'יאמטי, "נשארים לחג"

קיליאן מרפי, "אופנהיימר"

ג'פרי רייט, "בדייה אמריקנית"

שחקנית המשנה הטובה ביותר

אמילי בלאנט, "אופנהיימר"

דניאל ברוקס, "הצבע ארגמן"

אמריקה פררה, "ברבי"

ג'ודי פוסטר, "ניאד"

דאוויין ג'וי רנדולף, "נשארים לחג"

שחקן המשנה הטוב ביותר

סטרלינג קיי בראון, "בדייה אמריקנית"

רוברט דה נירו, "רוצחי פרח הירח"

רוברט דאוני ג'וניור, "אופנהיימר"

ראיין גוסלינג, "ברבי"

מארק רפאלו, "מסכנים שכאלה"

התסריט המקורי הטוב ביותר

"אנטומיה של נפילה"

"נשארים לחג"

"המאסטרו"

"הצצה ליחסים"

"חיים שלמים"

התסריט המעובד הטוב ביותר

"בדייה אמריקנית"

"ברבי"

"אופנהיימר"

"מסכנים שכאלה"

"אזור העניין"

סרט האנימציה הטוב ביותר

"הילד והאנפה"

"אלמנטלי"

"נימונה"

"חלום של רובוט"

"ספיידרמן: ברחבי ממדי העכביש"

הסרט התיעודי הטוב ביותר

"בובי וויין: הנשיא של כולם"

"הזיכרון הנצחי"

"ארבע אחיות"

"לגבור על הנמר"

"20 ימים במריופול"

הסרט הבינלאומי הטוב ביותר

"קפיטאנו" (איטליה)

"ימים מושלמים" (יפן)

"אחוות השלג" (ספרד)

"חדר המורים" (גרמניה)

"אזור העניין" (בריטניה)

הצילום הטוב ביותר

"הרוזן"

"רוצחי פרח הירח"

"המאסטרו"

"אופנהיימר"

"מסכנים שכאלה"

העריכה הטובה ביותר

"אנטומיה של נפילה"

"נשארים לחג"

"רוצחי פרח הירח"

"אופנהיימר"

"מסכנים שכאלה"

עיצוב התלבושות הטוב ביותר

"ברבי"

"רוצחי פרח הירח"

"נפוליאון"

"אופנהיימר"

"מסכנים שכאלה"

עיצוב ההפקה הטוב ביותר

"ברבי"

"רוצחי פרח הירח"

"נפוליאון"

"אופנהיימר"

"מסכנים שכאלה"

האיפור ועיצוב השיער הטובים ביותר

"גולדה"

"המאסטרו"

"אופנהיימר"

"מסכנים שכאלה"

"אחוות השלג"

המוזיקה המקורית הטובה ביותר

"בדייה אמריקנית"

"אינדיאנה ג'ונס וחוגת הגורל"

"רוצחי פרח הירח"

"אופנהיימר"

"מסכנים שכאלה"

השיר המקורי הטוב ביותר

"The Fire Inside" – דיאן וורן ("חריף אש")

"I'm Just Ken" – מארק רונסון ואנדרו ווייאט ("ברבי")

"It Never Went Away" – ג'ון בטיסט ודן ווילסון ("ג'ון בטיסט: סימפוניה אמריקאית")

"Wahzhazhe (A Song for My People)" – סקוט ג'ורג' ("רוצחי פרח הירח")

"?What Was I Made For" – בילי אייליש ופיניאס ("ברבי")

הסאונד הטוב ביותר

"היוצר"

"המאסטרו"

"משימה בלתי אפשרית: נקמת מוות – חלק ראשון"

"אופנהיימר"

"אזור העניין"

האפקטים החזותיים הטובים ביותר

"היוצר"

"גודזילה מינוס אחד"

"שומרי הגלקסיה: חלק 3"

"משימה בלתי אפשרית: נקמת מוות – חלק ראשון"

"נפוליאון"

הסרט העלילתי הקצר הטוב ביותר

"אחרי"

"Invincible"

"Knight of Fortune"

"הסיפור המופלא של הנרי שוגר"

"Red, White and Blue"

סרט האנימציה הקצר הטוב ביותר

"מכתב לחזיר"

"Ninety-Five Senses"

"War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko"

"Pachyderme"

"המדים שלנו"

הסרט התיעודי הקצר הטוב ביותר

"The ABCs of Book Banning"

"The Barber of Little Rock"

"Island in Between"

"חנות התיקונים האחרונה"

"Nai Nai & Wài Pó"