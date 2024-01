עשרות שבויי מלחמה אוקראינים נהרגו בהתרסקות מטוס

משרד ההגנה הרוסי הודיע היום (רביעי) כי מטוס תובלה של צבא רוסיה התרסק במחוז בלגורוד, סמוך לגבול עם אוקראינה. במטוס שהו 74 בני אדם – בהם 65 שבויי מלחמה אוקראינים. האירוע נמצא תחת חקירה.

לדברי משרד ההגנה הרוסי, המטוס מסוג Il-76 התרסק צפונית-מזרחית לעיר בלגורוד, סיבת ההתרסקות אינה ידועה עדיין. העיר הרוסית ספגה לאחרונה שורת תקיפות של צבא אוקראינה. בחודש שעבר נהרגו בה 25 בני אדם מפגיעת טיל.

BREAKING: Video of plane crash in Russia shows missile trace in the sky, suggesting it was shot down pic.twitter.com/k75m9l9pmw

— BNO News (@BNONews) January 24, 2024