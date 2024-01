משפחות החטופים מחוץ לבית ראש הממשלה בקיסריה: "אסור לך לפספס הזדמנות להחזיר אותם" הערב (מוצ"ש) תתקיים עצרת בכיכר החטופים בתל אביב, תחת הסיסמה "never again is now", שבה ישתתפו משפחות החטופים לצד ניצולי שואה ודור שני לשואה