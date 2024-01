חוברת הנרטיב של חמאס: "הזרוע המדינית מנסה לבנות לעצמה לגיטימציה לעתיד"

"אני מאמינה למה שערבים אומרים בערבית, לקהל הביתי שלהם. מה שנאמר באנגלית או בעברית בדרך כלל שקרי", אומרת ל'דבר' אורית פרלוב, חוקרת מגמות שיח בעולם הערבי מהמכון למחקרי ביטחון לאומי, על החוברת "הנרטיב שלנו למבצע שיטפון אל-אקצה", שפרסמה הזרוע המדינית של חמאס בשבוע שעבר.

לפי פרלוב, מטרת המסמך היא לצמצם את הנזקים התעמולתיים שנגרמו לחמאס במערב ולשמר את הלגיטימציה לזרוע המדינית של הארגון, בהתאם לתזה המערבית של שילוב הגורמים הקיצוניים בפוליטיקה הלגיטימית כדי למתן אותם. לדעתה, התגובה הרצויה של ישראל היא פרסום חומרים רבים ונוספים במאבק על התודעה, כדי להוסיף לזעזע את הקהל הבינלאומי, ולסרב סירוב עיקש לכל השתתפות פוליטית של חמאס אחרי המלחמה.

BREAKING: HAMAS RELEASE 17 PAGE BOOK ON WHAT REALLY HAPPENED ON OCT 7

HAMAS AL-AQSA FLOOD OPERATION

INTRODUCTION

In light of the ongoing Israeli aggression on the Gaza Strip and the West Bank, and as our people continue their battle for independence, dignity and… pic.twitter.com/IZAY68uHmt

— Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) January 21, 2024