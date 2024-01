אחרי קאמבק ענק: יאניק סינר זכה באליפות אוסטרליה בטניס

יאניק סינר זכה היום (ראשון) באליפות אוסטרליה הפתוחה בטניס, אחרי שניצח את דנייל מדבדב הרוסי 2:3 במערכות (6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 3:6). האיטלקי בן ה-22, (4 בעולם) כבר היה בפיגור 0:2 מול המדורג 3 בעולם, אך הצליח להשלים קאמבק וזכה בתואר גרנד סלאם ראשון בגמר הראשון אליו הגיע בקריירה ולנצח. זהו הגמר הראשון מאז שנת 2005 שבו לא משתתפים נובאק ג'וקוביץ', רפאל נדאל ורוג'ר פדרר.

סינר הדהים את נובאק ג'וקוביץ' בחצי הגמר ולאורך כל הטורניר הציג טניס איכותי. הוא שמט בסך הכל שלוש מערכות לכל אורך הטורניר, שתיים מתוכן היו הראשונות מול מדבדב בגמר.

Sublime from Sinner ????

The Italian ???????? clinches his maiden Grand Slam title ????

He triumphs in five hardfought sets 3-6 3-6 6-4 6-4 6-3 to win #AO2024. @janniksin • @wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis pic.twitter.com/DTCIqWoUoR

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 28, 2024