גראמי 2024: טיילור סוויפט זכתה באלבום השנה ושברה שיא

טיילור סוויפט שברה שיא כשזכתה בפעם הרביעית בפרס אלבום השנה על האלבום "Midnights" בטקס פרסי הגראמי שהתקיים אמש (ראשון). סוויפט ניצלה את זכייתה בפרס נוסף, פרס אלבום הפופ הווקאלי, כדי להכריז על אלבומה החדש, "The Tortured Poets Department", שיצא ב-19 באפריל.

הטקס, שהנחה זו השנה הרביעית הקומיקאי טרבור נואה, נערך באצטדיון Crypto.com במרכז העיר לוס אנג'לס. את הפרס לסוויפט העניקה הזמרת סלין דיון, שהפתיעה בעצם הופעתה באירוע. דיון הפסיקה להופיע מאז שחשפה כי היא מתמודדת בשנים האחרונות עם תסמונת נוירולוגית נדירה.

אחד הפרסים הגדולים של הלילה, סינגל השנה, הוענק למיילי סיירוס על Flowers, הגראמי השני שלה באותו ערב והשני שקיבלה אי פעם. "הפרס הזה מדהים", אמרה במעמד קבלת הפרס, "אבל אני באמת מקווה שזה לא ישנה כלום כי החיים שלי היו יפים אתמול".

ויקטוריה מונה זכתה בפרס האומנית החדשה הטובה ביותר. "תודה לאמא שלי, אם חד הורית שמגדלת את הילדה הרעה באמת", אמרה בדמעות, והוסיפה שהפרס הוא "15 שנים בהתהוות".

בילי אייליש זכתה בשיר השנה על כתיבת "What Was I Made For?" לסרט "בארבי". היא הודתה לבמאית גרטה גרוויג "שעשתה את הסרט הטוב ביותר של השנה".

חלק מהמשתתפים ניצלו את הבמה הנוצצת להתבטאויות בנושא המלחמה בישראל. מנכ"ל איגוד ההקלטות, הארווי מייסון ג'וניור, התייחס לטבח בפסטיבל נובה. "מוזיקה היא המרחב הבטוח שלנו, וכשהוא מופר, זה פוגע בבסיס של מי שאנחנו", אמר על הבמה והזכיר שלושה פיגועים שבוצעו בהופעות ובפסטיבלים בפריז, במנצ'סטר ובלאס וגאס בעשור האחרון. "ב-7 באוקטובר הרגשנו את זה שוב, כששמענו על הטרגדיה הנוראית בפסטיבל נובה, שבו למעלה מ-360 מעריצי מוזיקה קיפחו את חייהם, ו-40 נוספים נחטפו". גם ג'וני גולדשטיין, המפיק המוזיקלי הישראלי שהיה מועמד לשני פרסים, ענד באירוע את סיכת הסרט הצהוב, להזדהות המאבק להחזרת החטופים בשבי חמאס. גם הזמרת אנני לנוקס התייחסה למלחמה. לאחר שביצעה את השיר "Nothing Compares 2 U" לזכר שינייד אוקונור, קראה: "אמנים קוראים להפסקת אש! שלום בעולם!".

הראפר האמריקאי קילר מייק גרף שלושה פרסים בטקס, אלא שלפני הטקס הוא נעצר בגין תקיפה. לפי הדיווחים, הוא היה מעורב במהלך האירוע בקטטה עם מאבטח, ובעקבות כך נעצר ונלקח אל מחוץ לאולם. קילר מייק זכה בגראמי הראשון שלו מזה 21 שנים על הופעת הראפ הטובה ביותר עבור "Scientists & Engineers", על שיר הראפ הטוב ביותר ועל אלבום הראפ הטוב ביותר.

רשימת הזוכים

אלבום השנה: טיילור סוויפט, Midnights

סינגל השנה: מיילי סיירוס, Flowers

שיר השנה: בילי אייליש, What Was I Made For

הופעת הצמד: פיבי ברידג'רס וסזה, Ghost In The Machine

אלבום הפופ הווקאלי: טיילור סוויפט, Midnights

אלבום הדאנס/אלקטרוני: Fred Again.., Actual Life 3

שיר הדאנס/אלקטרוני: סקרילקס, Fred Again.. ופלודאון, Rumble

שיר הפופ/דאנס: קיילי מינוג, Padam Padam

פריצת השנה: ויקטוריה מונה

מפיק השנה: ג׳ק אנטנוף

הופעת הפופ סולו: מיילי סיירוס, Flowers

הקליפ הטוב ביותר: הביטלס, I'm Only Sleeping

אלבום הפופ המסורתי: לאופי, Bewitched

הופעת הראפ: קילר מייק, אנדרה 3000, פיוצ'ר וארין אלן קיין, Scientists & Engineer

שיר הראפ: קילר מייק, אנדרה 3000, פיוצ'ר וארין אלן קיין, Scientists & Engineer

אלבום הראפ: קילר מייק, Michael

הופעת הראפ המלודי: Lil Durk featuring J Cole ,All My Life

שיר האר אנד בי: סזה, Snooze

אלבום האר אנד בי: ויקטוריה מונה, Jaguar II

אלבום האר אנד בי המתקדם: סזה, SOS

הופעת האר אנד בי: קוקו ג'ונס, ICU

ההופעה האלטרנטיבית: פאראמור, This Is Why

האלבום האלטרנטיבי: boygenius, The Record

אלבום הרוק: פאראמור, This Is Why

שיר הרוק: boygenius, Not Strong Enough

הופעת המטאל: מטאליקה, 72 Seasons

הופעת הרוק: boygenius, Not Strong Enough

אלבום הפולק: ג'וני מיטשל, Joni Mitchell at Newport

הפסקול: ״ברבי״

השיר מתוך הפסקול: What Was I Made For – בילי אייליש, מתוך ״ברבי״

אלבום הקומדיה: דייב שאפל, What’s in a Name?

אלבום המוזיקה אורבנה: Mañana Será Bonito, קרול G

ההופעה האפריקנית: טיילה, Water